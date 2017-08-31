МЭР заложило в новый макропрогноз сохранение антироссийских санкций

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ заложило в новый прогноз социально-экономического развития РФ до конца 2020 года сохранение антироссийских санкций и действие сделки ОПЕК+ до конца марта 2018 года. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"В наш прогноз сейчас заложено действие сделки ОПЕК с Россией и другими производителями до конца установленного срока, до конца первого квартала [2018 года]. Здесь у нас традиционный подход, у нас нет предложений, мы берем эту сделку, которая существует, и просто ее закладываем в прогноз. Абсолютно такой же прогноз у нас относительно санкций - мы ожидаем сохранения их на весь прогнозный период", - сказал Орешкин. При этом он отметил, что министерство не закладывало в консервативном сценарии прогноза ужесточения антироссийских санкций.

"Стрессового сценария у нас нет, есть консервативный сценарий. Его отличие - это более слабая траектория по ценам на нефть. В данном прогнозе этого нет", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос, предусматривает ли консервативный сценарий макроэкономического прогноза ужесточение антироссийских санкций.

Министр также отметил, что ведомство ожидает ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. "Мы ожидаем продолжения ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Мы считаем, что рынок недооценивает ту траекторию значений, которая будет происходить. Мы считаем, что это фактор, который может подтолкнуть к переоценке на глобальных рынках", - сказал он.

Министр сказал, что отток капитала из частного сектора в 2017 году может составить $18 млрд, в 2018 году - $7 млрд. "Здесь некоторый пересмотр в сторону увеличения у нас есть по 2017 году - (будет) порядка 18 млрд долларов в этом году, и у улучшение по 2018 году - мы ожидаем 7 млрд (долларов) отток капитала", - сказал он. Министр добавил, что этот показатель - "технический", из-за чего не представлен в обновленном макропрогнозе министерства.

По словам Орешкина, МЭР сохранило в консервативном сценарии ожидания по снижению стоимости нефти Urals до $35 за баррель. "У нас есть консервативный сценарий, сейчас его нет, но он должен быть направлен в правительство, там на самом деле серьезных отличий от того, что мы ожидаем, нет. Там, как и в прошлый раз предполагается снижение до отметки в 35 долларов (за баррель) по Urals", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос, какая цена на нефть заложена в консервативном сценарии.

Министр отметил, что ведомство закладывает в обновленный макропрогноз условия действующей налоговой системы и не ожидает резких изменений на прогнозный период 2017-2020 годов. "Что касается налоговых изменений, то базовый прогноз построен на действующей системе налогообложения. В целевом сценарии возможны развилки, они еще продолжают обсуждаться. Здесь тоже никаких новостей нет, дискуссия продолжается, и я думаю, здесь резких изменений ожидать не стоит", - сказал он.

Орешкин считает, что пока мер правительства недостаточно для достижения темпа роста ВВП страны в 3,1% к 2020 году (по целевому прогнозу).

"С учетом текущей динамики и уже реализованных (правительством - прим. ред.) мер мы выглядим лучше (чем в апреле - прим. ред.), но пока еще тех мер, которые реализованы, недостаточно для достижения значения (роста ВВП - прим. ред.) в 3,1%. Правительство продолжает работать, и ближайшие два года будут предлагаться дополнительные меры и реализовываться меры уже внесенные в план правительства", - сказал он, отметив, что только реализация всего комплекса мер позволит России выйти на темп роста ВВП выше мировых.

Минэкономразвития не исключает, что дефицит бюджета в 2017 году будет ниже 2%, которые ранее прогнозировало министерство, заявил Орешкин. "Мы полагаем, что и в этом году он (дефицит бюджета - прим. ред.) будет около 2%, может быть ниже 2%. А в трехлетку будет снижаться к 2020 году до уровня 1,8%", - сказал министр.

Минэкономразвития не включило в обновленный макропрогноз этот показатель. "Это связано с принятием нового бюджетного правила", - пояснил Орешкин.

В четверг ведомство опубликовало обновленный прогноз социально-экономического развития России, в котором повысило прогноз по росту инвестиций в РФ в базовом сценарии в 2017 году до 4,1% с 2%, в 2018 году до 4,7% с 2,2%. Кроме того, МЭР улучшило прогноз по росту инвестиций в РФ в базовом сценарии в 2019 году до 5,6% с 2% и до 5,7% с 2,1% в 2020 году.

ВВП, цена нефти, внешняя торговля

В ведомстве не исключают роста ВВП России до 2,6% в 2019 году и 3,1% в 2020 году в целевом сценарии. По целевому прогнозу в 2017 году рост составит 2,1%, 2018 - 2,2%, в 2019 году - 2,5%. При этом, согласно базовому сценарию, темпы роста будут скромнее, хотя министерство и улучшило прогноз по сравнению со своими апрельскими оценками. Так, ВВП РФ 2017 году в базовом сценарии вырастет до 2,1% с 2%, прогнозируемых ранее, в 2018 году до 2,1% с 1,5%. Кроме того, министерство повысило свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 г. в базовом сценарии до 2,2% с 1,5%, в 2020 г. до 2,3% с 1,5% в год 2018-2020 годах.

МЭР также повысило прогноз цены нефти Urals в базовом сценарии в 2017 году до $49 за баррель с $45,6, в 2018 году до $43,8 с $40,8. При этом министерство сохранило прогноз по цене на нефть Urals в базовом сценарии на уровне $41,6 за беррель. в 2019 году и на уровне $42,4 в 2020 году.

Минэкономразвития прогнозирует в базовом сценарии макропрогноза положительное сальдо внешнеторгового баланса в 2017 году на уровне $109 млрд.

Экспорт товаров прогнозируется на уровне $337 млрд, импорт - $228 млрд. В предыдущем макропрогнозе сальдо внешнеторгового баланса предполагалось на уровне около $105 млрд (экспорт - $309 млрд, импорт - $203 млрд).

На 2018 год, согласно обновленному прогнозу, сальдо внешнеторгового баланса составит $90 млрд (экспорт товаров прогнозируется на уровне $325 млрд, импорт - $235 млрд ) против прежнего прогноза на уровне $91 млрд (экспорт - $301 млрд, импорт - $210 млрд).

Прогноз по сальдо на 2019 год понижен с $90 млрд до $86 млрд (прогноз по экспорту увеличен с $308 млрд до $324 млрд, по импорту - с $218 млрд до $238 млрд). На 2020 год в обновленном варианте прогноза сальдо внешнеторгового баланса не изменилось и предполагается на уровне $91 млрд (экспорт - $332 млрд долларов против $318 млрд по прежнему прогнозу, импорт - $241 млрд против прежних $226 млрд).

Промпроизводство и розничный товарооборот

Министерство улучшило базовый сценарий прогноза по росту промышленного производства до 2,5% в 2018-2020 годах. В предыдущем варианте макропрогноза рост промпроизводства предполагался на уровне 2,1% в 2018-2019 годах и 2% в 2020 году. Прогноз по этому показателю на 2017 год остался прежним - на уровне 2%.

Ведомство также понизило прогноз по росту розничного товарооборота в базовом сценарии на 2017 год с 1,9% до 1,2%. Базовый прогноз на 2018 год МЭР повысило с 2,6% до 2,9%, на 2019 год - с 2,5% до 2,7%, на 2020 год - с 2,4% до 2,5%.

Минэкономразвития подготовило прогноз развития экономики до 2020 года в двух сценариях: базовом и целевом. Главное отличие этих сценариев заключается в том, что в них предлагается разная успешность реализации тех мер и структурных изменений, которое правительство в настоящее время подготавливает.

Рост промпроизводства в соответствии с целевым прогнозом составит в 2017 году 2%, в 2018 году - 2,7% (против 2,3%, прогнозируемых ранее), в 2019 году - 2,9% (ранее 2,6%), в 2020 году - 3,2% (ранее 3,1%). По целевому варианту прогноза Минэкономразвития розничный товарооборот вырастет в 2017 году на 1,2%, в 2018 году - на 3%, в 2019 году - на 3,1%, в 2020 году - на 3,3%.

Рост инвестиций в 2017 году прогнозируется на уровне 4,1%, это самые большие изменения и в целевом, и в базовом прогнозе: ранее МЭР прогнозировал их рост на уровне 2%. В 2018 году их рост по целевому сценарию составит 5,7%. При этом МЭР изменил ожидания по инвестициям на 2019-2020 годы в меньшую сторону. Так, в 2019 году рост инвестиций прогнозируется на уровне 6,7% (ранее 6,8%), в 2020 году - 8,6% (ранее 9,8%).

Оба варианта прогноза - и целевой, и базовый - составлены с учетом сохранения санкционного режима до 2020 года и действия соглашения с ОПЕК по сокращению добычи нефти до конца марта 2018 года.