Суд отказал "Аэрофлоту" во взыскании 576 млн руб. с "Гражданских самолетов Сухого"

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы отклонил иск "Аэрофлота" к производителю самолетов Sukhoi SuperJet компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) на 576 млн руб. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Решено отказать в удовлетворении требований", - сказал судья.
По мнению "Аэрофлота", компания имела возможность получить субсидии из федерального бюджета на уплату лизинговых платежей за самолеты SSJ-100.
В свою очередь представитель ГСС заявил, что лизинговый договор, заключенный после 2010 года, не предусматривает такую статью доходов, в связи с чем, истец не имел права на получение субсидий.