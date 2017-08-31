Суд отказал "Аэрофлоту" во взыскании 576 млн руб. с "Гражданских самолетов Сухого"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы отклонил иск "Аэрофлота" к производителю самолетов Sukhoi SuperJet компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) на 576 млн руб. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решено отказать в удовлетворении требований", - сказал судья.

По мнению "Аэрофлота", компания имела возможность получить субсидии из федерального бюджета на уплату лизинговых платежей за самолеты SSJ-100.

В свою очередь представитель ГСС заявил, что лизинговый договор, заключенный после 2010 года, не предусматривает такую статью доходов, в связи с чем, истец не имел права на получение субсидий.