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МЭР улучшило прогноз роста реально располагаемых доходов населения в 2017 году

Экономика и бизнес
31 августа, 11:17 UTC+3 МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Согласно обновленному прогнозу, показатель вырастет на 1,2%, а не на 1%, как ожидалось ранее

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития повысило прогноз роста реально располагаемых доходов населения в базовой сценарии на 2017 год до 1,2% с 1%, на 2020-й - до 1,2% с 1,1%, следует из обновленного макроэкономического прогноза МЭР.

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Согласно базовому сценарию, в 2018 году рост реально располагаемых доходов населения составит 2,1% (ранее ведомство прогнозировало 1,5%), в 2019-м - 1,1% (ранее - 1,2%). Также ведомство улучшило прогноз по безработице на 2020 год - до 4,7% с 4,9%, показатели безработицы на 2017-2019 гг. остались на прежнем уровне (5,2%, 5% и 4,9% соответственно).

При этом МЭР повысило прогноз по производительности труда с 1,9% до 2% в 2017 году, с 1,6% до 2,2% в 2018-м, с 1,8% до 2,4% в 2019-м и с 1,9% до 2,6% в 2020-м.

Рост номинальной зарплаты, согласно обновленному базовому сценарию, в 2017 году составит 7,2% (ранее прогнозировалось 5,4%), в 2018-м - 8% (ранее - 6,8%), в 2019-м - 5,3% (прогноз не изменился), в 2020-м - 5,6% (ранее - 5,3%). Реальная зарплата вырастит на 3,1% в 2017 году (ранее - 1,3%), на 3,9% в 2018-м (ранее - 2,7%), на 1,3% в 2019-м (прогноз не изменился), на 1,5% в 2020-м (ранее - 1,3%).

Число занятого населения в 2017 году, как и в 2018-м, составит 72,1 млн человек, в 2019 году снизится до 71,9 млн человек, а в 2020-м - до 71,7 млн человек, следует из макроэкономического прогноза МЭР.

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