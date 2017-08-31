МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в России замедлилась до 3,4%. Такую оценку на основании недельной инфляции представил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Возможность рекордной дефляции в августе сохраняется. У нас в настоящий момент годовая инфляция опустилась по недельным значениям до уровня 3,4%", - заявил он.

Ранее Росстат сообщал, что на 21 августа годовая инфляция (на основе недельной) опустилась до 3,7%.

Кроме того, по словам Орешкина, Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России на конец 2017 года будет скорее ниже 3,7%, чем выше. Министерство также не видит рисков недостижения ЦБ таргета инфляции в 4% на весь период 2017-2020 годов.

"Сейчас у нас прогноз на 2017 год обновляется до отметки 3,7%. Причем мы больше видим риск, что цифра будет ниже 3,7%, чем выше", - сказал он.

Министр добавил, что и в последующие годы не видит рисков для недостижения целевой инфляции в 4%.

В прошлом макроэкономическом прогнозе ведомства инфляция в декабре 2017 года в базовом сценарии ожидалась на уровне 3,8%.

Орешкин также заявил, что замедление инфляции на конец 2017 года до 3,5-3,7% создает условия для снижения ставки ЦБ.

"К концу года инфляция может ускориться до 3,7%. Наши ожидания сейчас составляют 3,5-3,7%. Мы считаем, что это будет открывать возможность снижения ставок для Центрального банка. И благодаря смягчению денежно-кредитной политики ЦБ удастся вернуть инфляцию ближе к целевым показателям на конец 2018 года", - сказал он.