РФ и КНР планируют произвести не менее 200 тяжелых вертолетов совместного проектаЭкономика и бизнес 31 августа, 12:42
От "Ювентуса" до "Динамо": как сборная России по футболу играла с клубамиСпорт 31 августа, 12:42
Малкин считает, что "Вегас" будет боевой командой в НХЛСпорт 31 августа, 12:33
СМИ: футболист "Спартака" Зе Луиш может перейти в "Депортиво" в следующем сезонеСпорт 31 августа, 12:30
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрамОбщество 31 августа, 12:28
"Газпром нефть" планирует увеличить продажи битума в 2017 г. на 6,4%, до 2 млн тоннТЭК 31 августа, 12:11
Садовничий выступил за прием медалистов без экзаменовОбщество 31 августа, 12:10
Источник: "Амкар" арендует у "Ростова" футболиста ЭззатоллахиСпорт 31 августа, 11:57
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"Экономика и бизнес 31 августа, 11:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в России замедлилась до 3,4%. Такую оценку на основании недельной инфляции представил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Возможность рекордной дефляции в августе сохраняется. У нас в настоящий момент годовая инфляция опустилась по недельным значениям до уровня 3,4%", - заявил он.
Ранее Росстат сообщал, что на 21 августа годовая инфляция (на основе недельной) опустилась до 3,7%.
Кроме того, по словам Орешкина, Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России на конец 2017 года будет скорее ниже 3,7%, чем выше. Министерство также не видит рисков недостижения ЦБ таргета инфляции в 4% на весь период 2017-2020 годов.
"Сейчас у нас прогноз на 2017 год обновляется до отметки 3,7%. Причем мы больше видим риск, что цифра будет ниже 3,7%, чем выше", - сказал он.
Министр добавил, что и в последующие годы не видит рисков для недостижения целевой инфляции в 4%.
В прошлом макроэкономическом прогнозе ведомства инфляция в декабре 2017 года в базовом сценарии ожидалась на уровне 3,8%.
Орешкин также заявил, что замедление инфляции на конец 2017 года до 3,5-3,7% создает условия для снижения ставки ЦБ.
"К концу года инфляция может ускориться до 3,7%. Наши ожидания сейчас составляют 3,5-3,7%. Мы считаем, что это будет открывать возможность снижения ставок для Центрального банка. И благодаря смягчению денежно-кредитной политики ЦБ удастся вернуть инфляцию ближе к целевым показателям на конец 2018 года", - сказал он.