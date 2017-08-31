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РФ и КНР планируют произвести не менее 200 тяжелых вертолетов совместного проекта

Экономика и бизнес
31 августа, 12:42 UTC+3 ШАНХАЙ 31, августа. /ТАСС

Согласно контракту, за конструкцию и производство вертолета отвечает китайская компания, а российская сторона выступает в качестве технологического партнера

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Директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов

© Николай Галкин/ТАСС

ШАНХАЙ, 31 августа. /ТАСС/. Контракт по совместному российско-китайскому проекту создания тяжелого вертолета AHL (Advanced Heavy Lifter) может быть подписан до конца 2017 года, а общий объем производства может составить как минимум 200 машин. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Шанхае директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Планируется произвести как минимум 200 тяжелых вертолетов в Китае. Так рынок оценивается. Это как минимум. Возможно, эти вертолеты пойдут и на экспорт", - сообщил он.

По словам Кладова, переговоры по контракту близятся к завершению. "Мы надеемся, что до конца нынешнего года будет подписан контракт", - сообщил он, добавив, что "Ростех" стремится выйти на эти сроки.

"Предстоит еще выполнить большой объем переговорных работ. Если все пойдет хорошо, то может быть до конца года подпишем контракт. Может быть выйдем на первый квартал будущего года", - продолжил он.

Отвечая на вопрос о производстве этого вертолета, Кладов обратил внимание, что в случае с Китаем речь не идет о совместном предприятии, в отличие от проекта, который есть у России и Индии по вертолету Ка-226Т. "Дело в том, что формула сотрудничества у нас с китайской компанией другая", - сказал он, уточнив, что речь идет о "технологическом партнерстве", при котором за конструкцию и производство вертолета отвечает китайская компания, а российская сторона выступает в качестве технологического партнера.

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По его словам, часть узлов и агрегатов, которые не производятся в Китае будут поставляться из России, но сам вертолет будет выпускаться в Китае. "Наши конструкторы и инженеры будут активно участвовать и в разработках, и в испытаниях, и в сертификации вертолета, но это будет делаться на основе контрактов", - резюмировал он.

Проект создания тяжелого вертолета

Двустороннее соглашение по программе создания тяжелого гражданского вертолета было подписано в июне 2016 года в ходе официального визита президента России Владимира Путина в Китай. В феврале 2017 года его утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Соглашение предполагает, что холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) осуществит инвестиции в проект в виде технологий, а также разработает техническое предложение и отдельные системы новой машины на контрактной основе. Китайская сторона будет заниматься организацией и реализацией программы в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, производство, а также продвижение вертолета на рынок и общую координацию работ.

Как заявляли ранее в холдинге, совместная разработка будет способствовать не только дальнейшему развитию сотрудничества в высокотехнологичных отраслях промышленности, но и "укреплению дружественных связей между Россией и Китаем в целом".

Согласно представленным ранее данным, максимальная взлетная масса вертолета составит 38,2 тонны, практический потолок - 5,7 тыс. метров. Дальность его полета будет достигать 630 км, максимальная скорость - 300 км/ч. Грузоподъемность AHL при расположении груза внутри составит 10 тонн и до 15 тонн при его размещении на внешней подвеске.

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