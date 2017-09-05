Китай создает свой гостиничный бренд и подумывает об открытии отеля в Москве

ПЕКИН, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Китай работает над созданием национального гостиничного бренда Nuo. Его разработка ведется под эгидой государственной Пекинской туристической группы (Beijing Tourist Group). Планируется, что отели Nuo откроются в Нью-Йорке, Париже и Лондоне, Москве и Санкт-Петербурге, а также крупнейших городах страны и крупнейших китайских туристических центрах, включая Шанхай, Сиань, Гуанчжоу, Гонконг, Чэнду.

Первый отель сети Nuо-Beijing открылся поблизости от шоссе к аэропорту Пекина.

"Когда в нашей стране начались реформы, гостиничное дело, надо признать, находилось на уровне постоялых дворов, "домов для приема приезжих", — вспоминает директор управляющей компании отелей Nuo-Beijing Ван Синь.

Тогда решить задачу восполнения нехватки качественного гостиничного фонда смогли иностранные компании, привлекавшие путешественников хорошо знакомыми названиями — Shangri-La, Kempinski, Hyatt.

Развернуть Директор управляющей компании отелей Nuo-Beijing Ван Синь © Алексей Селищев/ТАСС Директор управляющей компании отелей Nuo-Beijing Ван Синь © Алексей Селищев/ТАСС

Коренной перелом в этой сфере произошел перед пекинской Олимпиадой 2008 года. Сейчас в китайской столице около 6 тыс. гостиниц всех разрядов, из них чуть больше шестидесяти, то есть примерно каждая сотая, имеют уровень "пять звезд". Этого оказалось достаточно, чтобы расселить зарубежных гостей — Китай входит в пятерку основных туристических держав мира.

Люксовый бренд

Ван Синь отметил, что почти за 40 лет с момента начала реформ китайский бренд отелей, который призван стать частью "мягкой силы" государства, так и не был создан. "Мы понимаем, что это должна быть сеть, иначе какой это бренд?" — отметил отельер.

О том, что это должен быть бренд уровня "люкс, по словам Ван Синя, говорит уже само его название: слово Nuojin (китайский вариант названия отеля) состоит из иероглифов "обещание" и "золото". По его словам, эта сеть должна включать такие составляющие, как питание, проживание, перемещение, покупки и развлечения.

Легенда для отеля

У бренда должна быть легенда, некий идеальный образ. Легендой для Nuo станет период Мин (1368–1644 годы), когда в Поднебесной после монгольского господства к власти пришла китайская династия.

При Минах Срединное государство достигло величайшего могущества, в Пекине были построены "Запретный город", храмы Неба, Земли, Солнца и Луны, огромные китайские корабли совершали дальние морские походы. Невиданное развитие получила торговля фарфором и чаем, которые, наряду с шелком, доставлялись в отдаленные страны по великим торговым путям.

Фарфор и чай — главные мотивы дизайнерского решения Nuo-Beijing. В его лобби стоят огромные фаянсовые вазы, которые пришлось специально заказывать в городе Цзиндэчжэнь, "фарфоровой столице" Китая. Посетители отеля также могут выпить чаю в роскошном чайном домике с выходом в тенистую бамбуковую рощу.

Развернуть Лобби отеля Nuо-Beijing © Алексей Селищев/ТАСС Лобби отеля Nuо-Beijing © Алексей Селищев/ТАСС

Если чай — то непременно с упоминанием знатока чайного искусства Чжан Дая (1597–1679), если спа — то на основе древнего трактата "Хуанди нэйцзин" ("Трактат Желтого предка о внутреннем").

Покровительство искусству — тоже традиция династии Мин. Панно в лобби — одного из самых успешных художников современности Цзэн Фаньчжи (стоит по каталогам два с лишним миллиона долларов США). Его же — бронзовая "Гора радости" среди фаянсовых ваз-гигантов.

Создание бренда требует привлечения значительных инвестиций, поэтому инвестором станет одна из крупнейших китайских корпораций, которая может обеспечить "долгие" вложения.

В Пекине управляющей компании также принадлежит старейшая гостиница города на проспекте Чанъань. Лидер китайской революции Мао Цзэдун принимал там высоких гостей, включая председателя Президиума Верховного Совета СССР Климента Ворошилова, а еще раньше, во второй половине 30-х годов прошлого века, там же дал единственный концерт в китайской столице Федор Шаляпин.

Этому историческому месту вскоре будет придан прежний шик.

Интернациональная команда

При всех прочих составляющих, главное в отеле — люди, которые в нем работают, особенно если это отель класса "люкс". Персонал должен обладать самыми высокими профессиональными навыками.

Развернуть Генеральный управляющий отеля Nuo Адриан Рудин © Алексей Селищев/ТАСС Генеральный управляющий отеля Nuo Адриан Рудин © Алексей Селищев/ТАСС

"Гостеприимство здесь окрашено в национальные тона с сильным элементом историзма. Все это мы учитываем в подготовке персонала, это, можно сказать, "культура Nuo". Однако менеджмент здесь осуществляет многонациональная команда", — говорит генеральный управляющий отеля, швейцарец Адриан Рудин.

Он признает, что сохранять идиллию в интернациональном коллективе, насчитывающем около семисот человек, непросто. Помогают навыки межнационального общения и желание понять иную психологию. "Это, если сказать коротко, культура улыбки", — поясняет Адриан.

"Будьте грациозны и любезны, будьте дружественны и позитивны, — вот, что мы постоянно внушаем своим сотрудникам", — отмечает он. При этом сверхзадача — ненавязчиво продвигать ощущение, что все это — made in China, подразумевая китайскую цивилизацию, подарившую человечеству фарфор, шелк, книгопечатание, компас и многие другие полезные и красивые вещи.

Чай с тысячелетнего дерева

При династии Мин Срединное государство пошло навстречу миру, вкусило дух приключений и предприимчивости. Теперь этим духом открытости проникнута кухня Nuo-Beijing, где работают повара из Греции, Италии, Индии, Сирии, Индонезии, Таиланда, Японии, Республики Корея. Широко представлен китайский стол различных регионов — на выбор еда шаньдунская, хуайянская, гуандунская, сычуаньская. Над всем царит чай. У отеля есть свои плантации на родине этой культуры — в провинции Юньнань, там растет тысячелетнее (согласно местной молве) чайное дерево. Не факт, что вам достанутся чаинки именно с этого дерева, но в любом случае процесс аутентичного чаепития обещают.

Развернуть Ресторан отеля Nuо-Beijing © Алексей Селищев/ТАСС Ресторан отеля Nuо-Beijing © Алексей Селищев/ТАСС

"Чай — это и наслаждение, и философия. Он обостряет мышление, стимулирует полет фантазии. Это еще особый чайный аромат, с которым, как нам хотелось бы, должен ассоциироваться бренд Nuo, так же, как и с едва ощутимым запахом старого красного дерева", — говорит генеральный управляющий. Он тоже мечтает о покорении брендом Nuo Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Рима, Москвы. Продвижение китайского бренда отелей, по его мнению, элемент нового Шелкового пути.

Прежде по торговым путям двигались не только товары, но и технологии, элементы культуры. Есть свидетельства, что паста попала в Италию из Китая. Китайцы не только продавали шелк, но и распространяли, хотя и не всегда охотно, шелкоткачество. Из Китая позаимствованы секреты производства фарфора. Сама идея таких цивилизационных сопряжений весьма близка философии Nuo.