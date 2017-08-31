В России запретят производство и продажу порошкового алкоголя

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство РФ намерено защитить российский рынок от импорта порошкового алкоголя, будут запрещены его производство и продажа. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
"Два законопроекта, которые касаются регулирования алкогольного рынка. Один из них запрещает производство и продажу в нашей стране так называемого порошкового алкоголя, а второй устанавливает серьезные штрафы за нарушение этого запрета в рамках Кодекса об административных правонарушениях", - сказал Медведев.
Как отметил глава правительства, такого рода порошковая продукция исключительно опасна для здоровья. "Она грозит и отравлениями, и повреждениями внутренних органов", - сказал Медведев.
По его словам, производители порошкового алкоголя пытались продавать его в странах ЕС и в США, но практически везде власти запретили торговлю этой продукцией.
"Конечно, они готовы экспортировать эту продукцию в Россию. Наша страна должна быть защищена от подобной экспансии. Нечего им тут делать", - сказал Медведев.