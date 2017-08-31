Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: компенсационные выплаты дольщикам не будут облагаться налогом на доходы

Экономика и бизнес
31 августа, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Премьер-министр напомнил, что недавно был принят закон о создании компании по помощи дольщикам, средства которой будут формироваться из обязательных отчислений застройщиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство РФ намерено внести изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие отмены взимания НДФЛ с компенсационных выплат участникам долевого строительства жилья. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Компенсационные выплаты дольщикам не будут облагаться налогом на доходы физических лиц, что в общем вполне справедливо", - сказал Медведев.

Он напомнил, что недавно был принят закон о создании компании по помощи дольщикам. "Средства компании будут формироваться из обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства", - сказал глава правительства. Он отметил, что это позволит повысить прозрачность отношений и предоставит гарантии людям, которые участвуют в долевом строительстве.

Медведев отметил, что правительство рассмотрит корректировки в Налоговый кодекс, которые связаны с созданием такой компании. Помимо отмены НДФЛ на компенсационные выплаты, предполагается ввести норму, по которой поступающие в компанию взносы застройщиков не будут облагаться налогом на прибыль организаций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ОП предложили переписать закон о свободе совести в духе "новой светскости"
2
Биография Людмилы Рюминой
3
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
4
Песков: РФ не может оставлять без ответа враждебные шаги США в свой адрес
5
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"
6
Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия
7
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама