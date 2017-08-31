Медведев: компенсационные выплаты дольщикам не будут облагаться налогом на доходы

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство РФ намерено внести изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие отмены взимания НДФЛ с компенсационных выплат участникам долевого строительства жилья. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
"Компенсационные выплаты дольщикам не будут облагаться налогом на доходы физических лиц, что в общем вполне справедливо", - сказал Медведев.
Он напомнил, что недавно был принят закон о создании компании по помощи дольщикам. "Средства компании будут формироваться из обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства", - сказал глава правительства. Он отметил, что это позволит повысить прозрачность отношений и предоставит гарантии людям, которые участвуют в долевом строительстве.
Медведев отметил, что правительство рассмотрит корректировки в Налоговый кодекс, которые связаны с созданием такой компании. Помимо отмены НДФЛ на компенсационные выплаты, предполагается ввести норму, по которой поступающие в компанию взносы застройщиков не будут облагаться налогом на прибыль организаций.