Правительство согласовало обновленную программу социально-экономического развития Арктики

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство одобрило обновленную программу социально-экономического развития Арктики до 2025 года. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Давайте поддержим (программу - прим. ТАСС), потому что программа действительно долгое время оставалась без финансирования. Сейчас мы принимаем решение о том, чтобы начать в полном объеме работать по этой программе", - сказал он.
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отметил, что все параметры проекта программы согласованы и предложил поддержать проект. Новая программа развития Арктики, в отличие от старой версии, продлена до 2025 года, а также включила в себя государственное финансирование. По словам Рогозина, сейчас прорабатывается вопрос привлечения не только государственных, но и частных инвестиций.
"Мы прорабатываем вопрос привлечения участников Ямальского большого проекта к формированию программы создания атомного ледокола "Лидер". Потому что именно он на рубеже 2024-2025 годов, если он будет создан, а проект его уже у нас существует, он для нас откроет всесезонность прохождения восточного маршрута северного морского пути - от Сабетты, Ямала, направо - и до Юго-Восточной Азии", - сказал вице-премьер.