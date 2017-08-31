Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Страхование жизни стало крупнейшим сегментом страхового рынка в РФ в I полугодии

Экономика и бизнес
31 августа, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Страховой рынок в целом вырос на 9,5%, до 646 млрд руб., при этом рынок страхования жизни - на 60%

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Рынок страхования жизни в России в I полугодии 2017 года вырос на 60%, до 141,2 млрд руб., и стал крупнейшим сегментом страхового рынка, обогнав лидировавшее долгое время ОСАГО (109,2 млрд руб.). Об этом говорится в опубликованной Банком России статистической отчетности страховщиков.

Смотрите также

"Яндекс.Такси" изучает возможность страхования пассажиров на время поездки

Топилин: РФ и страны БРИКС стоят перед разными задачами в области страхования

"Такая динамика связана с ростом вовлеченности населения в инвестиционное страхование жизни на фоне сохранения невысоких ставок по депозитам", - отмечается в сообщении регулятора.

Страховой рынок в целом вырос на 9,5%, до 646 млрд руб., единственным значимым фактором роста осталось страхование жизни. Сборы страховщиков в автостраховании сократились: на 4% по ОСАГО (до 109,2 млрд руб.) и на 6,6% по каско (до 2,8 млрд руб.).

Выплаты страховщиков по итогам первого полугодия 2017 года выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 274,3 млрд рублей. "Это произошло в первую очередь за счет роста выплат по ОСАГО (+26,1 млрд рублей, до 103,6 млрд рублей)", - отмечается в сообщении. Выплаты по страхованию жизни составили 17,1 млрд руб. (рост на 30%).

Число проданных полисов выросло на 25,5%, до 88,5 млн. "Это связано с увеличением количества договоров по видам страхования с невысокими средними премиями", - отмечается в сообщении ЦБ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ОП предложили переписать закон о свободе совести в духе "новой светскости"
2
Биография Людмилы Рюминой
3
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
4
Песков: РФ не может оставлять без ответа враждебные шаги США в свой адрес
5
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"
6
Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия
7
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама