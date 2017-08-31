Страхование жизни стало крупнейшим сегментом страхового рынка в РФ в I полугодии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Рынок страхования жизни в России в I полугодии 2017 года вырос на 60%, до 141,2 млрд руб., и стал крупнейшим сегментом страхового рынка, обогнав лидировавшее долгое время ОСАГО (109,2 млрд руб.). Об этом говорится в опубликованной Банком России статистической отчетности страховщиков.

"Такая динамика связана с ростом вовлеченности населения в инвестиционное страхование жизни на фоне сохранения невысоких ставок по депозитам", - отмечается в сообщении регулятора.

Страховой рынок в целом вырос на 9,5%, до 646 млрд руб., единственным значимым фактором роста осталось страхование жизни. Сборы страховщиков в автостраховании сократились: на 4% по ОСАГО (до 109,2 млрд руб.) и на 6,6% по каско (до 2,8 млрд руб.).

Выплаты страховщиков по итогам первого полугодия 2017 года выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 274,3 млрд рублей. "Это произошло в первую очередь за счет роста выплат по ОСАГО (+26,1 млрд рублей, до 103,6 млрд рублей)", - отмечается в сообщении. Выплаты по страхованию жизни составили 17,1 млрд руб. (рост на 30%).

Число проданных полисов выросло на 25,5%, до 88,5 млн. "Это связано с увеличением количества договоров по видам страхования с невысокими средними премиями", - отмечается в сообщении ЦБ.