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Песков не раскрыл, будет ли тема конкуренции РФ с США в АТР звучать в речи Путина на ВЭФ

Экономика и бизнес
31 августа, 13:30 дата обновления: 31 августа, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

При этом пресс-секретарь российского президента обратил внимание на то, что Дальний Восток - один из важнейших приоритетов для Москвы

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал преждевременным раскрывать содержание речи Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится 6-7 сентября.

"Давайте пока не будем в детали вдаваться", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, будет ли в выступлении главы государства затрагиваться тема конкуренции России с другими странами, в частности, США за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Песков обратил внимание на то, что "мировая конкуренция в экономике - это неотъемлемая часть экономического развития". "Конечно, в этой конкуренции побеждает сильнейший и эффективнейший", - заметил представитель Кремля.

При этом он сделал акцент на том, что Дальний Восток - это один из важнейших приоритетов для Москвы. "Поэтому есть, о чем поговорить", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, Песков пообещал журналистам, что в выступлении президента будут высказаны новые идеи.

"Разумеется, президент каждый раз выступает с новыми выступлениями и, конечно, это выступление будет основываться на тех наработках, которые есть. Год от года выступления отличаются друг от друга", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Пескова, на Дальнем Востоке правительством "ведется системная, планомерная работа и она имеет свои результаты". "Конечно, они будут отображены [в речи], - добавил он. - Ну, и экономическая конъюнктура, как вы знаете, не только внутрироссийская, меняется".

Представитель Кремля подчеркнул, что имеются позитивные тенденции в российской экономике. "Это тоже учитывается при подготовке выступлений", - заверил Песков.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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