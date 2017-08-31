Минстрой успешно протестировал госситему ценообразования в строительстве

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минстрой России успешно протестировал федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Об этом ТАСС сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
Он отметил, что это позволит Минстрою России обеспечить ввод в эксплуатацию системы в срок, установленный правительством Российской Федерации - 30 сентября 2017 года.
ГИС ценообразования - это механизм, который позволит максимально достоверно и прозрачно просчитывать стартовую стоимость строительства того или иного объекта. В систему будет заложена актуальная информация о ценах на стройматериалы, изделия и конструкции, монтируемого оборудования, стоимости эксплуатации машин и механизмов, уровня оплаты труда рабочих строителей и механизаторов с учетом территориальной специфики.
"Мы создали механизм, который позволит обеспечить прозрачность ценообразования в строительстве и минимизировать риски завышения сметной стоимости строительства объектов, повысив ее достоверность", - пояснил Мень.
По словам министра, мониторинг цен строительных ресурсов является одним из самых важных инструментов определения достоверной стоимости строительства на этапе планирования капитальных вложений.
Первое размещение в системе сметных цен строительных ресурсов, полученных по результатам мониторинга, планируется 15 декабря 2017 года.