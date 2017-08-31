Россия с 1 сентября снимает запрет на поставки турецких кабачков, тыквы, перца и салата

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россия с 1 сентября снимает ограничения на поставки из Турции салата-латука, салата айсберг, кабачков, тыквы и перца, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью газете РБК.

"С 1 сентября Россия снимает ограничения на поставки турецкого салата-латука, салата айсберг, кабачков, тыквы и перца. Такое решение принято по итогам проверок турецких предприятий специалистами Россельхознадзора в мае этого года", - сказал министр.

Он отметил, что Россия в свою очередь рассчитывает на допуск на турецкий рынок российских экспортеров мяса говядины и птицы. "Снятие ограничений должно проходить с двух сторон и быть обоюдным", - подчеркнул Ткачев.

Ранее Россельхознадзор по фитосанитарным соображениям запретил импорт из Турции некоторых категорий растительной продукции (томатов, перца, гранатов, баклажан, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв).