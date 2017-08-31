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В России двухэтажные "аэроэкспрессы" могут быть запущены в октябре

Экономика и бизнес
31 августа, 16:15 UTC+3 ЩЕРБИНКА ЩЕРБИНКА 31, августа. /ТАСС

Поезда уже прошли процедуру сертификации

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ЩЕРБИНКА, 31 августа. /ТАСС/. Двухэтажные поезда производства Stadler Rail Group для "Аэроэкспресса" прошли сертификацию и могут быть запущены через 5-6 недель, заявил исполнительный вице-президент по маркетингу и продажам Stadler Петер Йенельтен в рамках железнодорожного салона Expo 1520.

"Сертификат у "Аэроэкспресса" уже с конца июля есть, то есть сертификация как таковая завершилась, - сказал он. - Сейчас должна быть проведена регистрация в регистре федерального железнодорожного транспорта. Как только все регистрационные формальности будут завершены, поезд будет запущен в эксплуатацию".

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"Встречался вчера с представителями "Аэроэкспресса". Они сказали, что на это им понадобится около 5-6 недель", - сказал Йенельтен. Таким образом, двухэтажные поезда могут быть запущены в октябре.

Ранее исполнительный директор ООО "Аэроэкспресс" Валерий Федоров говорил, что компания планирует запустить двухэтажные поезда в июле 2017 года.

Исполнительный вице-президент Stadler пояснил, что процедура сертификации в России по сравнению с Европой занимает много времени. "Сертифицируется не только поезд целиком, но и все комплектующие . Это глубокая сертификация", - отметил он.

В мае 2013 года компания Stadler Rail Group и "Аэроэкспресс" подписали контракт на поставку 118 двухэтажных вагонов (25 поездов). Однако в 2016 году объем закупки был сокращен - "Аэроэкспресс" получит 62 вагона (11 поездов) на сумму €183 млн.

Stadler Rail Group является системным поставщиком решений по производству железнодорожного и городского транспорта, располагает предприятиями в Швейцарии, Германии, Австрии, Польше, Чехии, Венгрии, Италии, Белоруссии, Алжире и США.

ООО "Аэроэкспресс" - единственный в России оператор железнодорожных перевозок пассажиров в аэропорты Москвы. В 2016 г. услугами "Аэроэкспресса" воспользовались 11,6 млн человек, что на 10,6% меньше показателя 2015 г.

ООО "Дельта-Транс-Инвест" (входит в "Трансгрупп АС") принадлежит 45,84% долей "Аэроэкспресса", РЖД - 25%, остальные доли принадлежат бизнесменам Искандеру Махмудову (17,5%), Андрею Бокареву (7,5%) и генеральному директору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко (4,16%).

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