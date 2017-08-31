В России двухэтажные "аэроэкспрессы" могут быть запущены в октябре

Фурсенко сообщил, что Мевля - последнее приобретение "Зенита" в летнее трансферное окноСпорт 31 августа, 17:17
РАНХиГС поможет Томской области повысить эффективность госуправленияНовости партнеров 31 августа, 17:15
Футболист "Ростова" Мевля перешел в "Зенит"Спорт 31 августа, 17:13
Кабмин согласовал пять кандидатур на пост президента РАННаука 31 августа, 17:03
Исинбаева: набсовет РУСАДА почти единогласно поддержал Гануса в качестве гендиректораСпорт 31 августа, 16:59
Сергей Шнуров будет вести шоу о кошках на Первом каналеОбщество 31 августа, 16:58
Туристы из Москвы, пропавшие на севере Забайкалья, найденыОбщество 31 августа, 16:50
Экс-глава "Югры" подал иск о признании недействительным отзыва лицензии у банкаЭкономика и бизнес 31 августа, 16:44
Памфилова заявила о недопустимости стремления к "показательным цифрам" на выборахПолитика 31 августа, 16:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЩЕРБИНКА, 31 августа. /ТАСС/. Двухэтажные поезда производства Stadler Rail Group для "Аэроэкспресса" прошли сертификацию и могут быть запущены через 5-6 недель, заявил исполнительный вице-президент по маркетингу и продажам Stadler Петер Йенельтен в рамках железнодорожного салона Expo 1520.
"Сертификат у "Аэроэкспресса" уже с конца июля есть, то есть сертификация как таковая завершилась, - сказал он. - Сейчас должна быть проведена регистрация в регистре федерального железнодорожного транспорта. Как только все регистрационные формальности будут завершены, поезд будет запущен в эксплуатацию".
"Встречался вчера с представителями "Аэроэкспресса". Они сказали, что на это им понадобится около 5-6 недель", - сказал Йенельтен. Таким образом, двухэтажные поезда могут быть запущены в октябре.
Ранее исполнительный директор ООО "Аэроэкспресс" Валерий Федоров говорил, что компания планирует запустить двухэтажные поезда в июле 2017 года.
Исполнительный вице-президент Stadler пояснил, что процедура сертификации в России по сравнению с Европой занимает много времени. "Сертифицируется не только поезд целиком, но и все комплектующие . Это глубокая сертификация", - отметил он.
В мае 2013 года компания Stadler Rail Group и "Аэроэкспресс" подписали контракт на поставку 118 двухэтажных вагонов (25 поездов). Однако в 2016 году объем закупки был сокращен - "Аэроэкспресс" получит 62 вагона (11 поездов) на сумму €183 млн.
Stadler Rail Group является системным поставщиком решений по производству железнодорожного и городского транспорта, располагает предприятиями в Швейцарии, Германии, Австрии, Польше, Чехии, Венгрии, Италии, Белоруссии, Алжире и США.
ООО "Аэроэкспресс" - единственный в России оператор железнодорожных перевозок пассажиров в аэропорты Москвы. В 2016 г. услугами "Аэроэкспресса" воспользовались 11,6 млн человек, что на 10,6% меньше показателя 2015 г.
ООО "Дельта-Транс-Инвест" (входит в "Трансгрупп АС") принадлежит 45,84% долей "Аэроэкспресса", РЖД - 25%, остальные доли принадлежат бизнесменам Искандеру Махмудову (17,5%), Андрею Бокареву (7,5%) и генеральному директору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко (4,16%).