Глава департамента ЖКХ Москвы станет гендиректором "Россетей"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство рекомендует главу департамента ЖКХ Москвы Павла Ливинского на должность руководителя "Россетей", сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"С учетом того, что необходима разумная ротация, правительством принято решение о том, чтобы рекомендовать вас на должность генерального директора, руководителя "Россетей", - сказал глава кабинета министров на встрече с Ливинским.