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Глава департамента ЖКХ Москвы станет гендиректором "Россетей"

Экономика и бизнес
31 августа, 15:37 дата обновления: 31 августа, 15:46 UTC+3

Павел Ливинский рекомендован на должность правительством

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство рекомендует главу департамента ЖКХ Москвы Павла Ливинского на должность руководителя "Россетей", сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"С учетом того, что необходима разумная ротация, правительством принято решение о том, чтобы рекомендовать вас на должность генерального директора, руководителя "Россетей", - сказал глава кабинета министров на встрече с Ливинским.

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