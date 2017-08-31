Компания Ахметова выкупила у государства по 25% акций "Днепрооблэнерго" и "Днепроэнерго"

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Группа компаний украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела у государства по 25% акций ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" и ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго". Об этом сообщила в четверг пресс-служба группы компаний "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).

"Компания Ornex, входящая в группу компаний СКМ, приобрела на фондовой бирже ПФТС по 25% акций ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" и ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго", выставленных на продажу Фондом государственного имущества Украины", - говорится в сообщении СКМ. По данным компании, цена 25% акций ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" составила 728,2 млн гривен ($28,5 млн), цена 25% акций ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго" - 1 млрд 4,7 млн гривен ($39,3 млн), что в 2,05 раза превышает стартовую.

"На текущий момент мажоритарным акционером ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" и ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго" является ДТЭК, который владеет пакетами в размере 73,54% акций ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" и 51,66% акций ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго", - отмечает пресс-служба.

"ДТЭК Днепроблэнерго" - крупнейшая на Украине энергоснабжающая компания по объемам транспортировки и поставки электроэнергии, она эксплуатирует 49,7 тысяч км распределительных сетей в Днепропетровской области. ДТЭК Днепрэнерго" является одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины, которая эксплуатирует 25 энергоблоков на Приднепровской, Криворожской и Запорожской ТЭС суммарной установленной мощностью 8,2 ГВт.

В августе этого года компания Ornex на приватизационных конкурсах уже приобрела по 25% акций ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ПАО "ДТЭК Западэнерго" и ПАО "Киевэнерго". Таким образом, компании Ахметова стали победителями четырех организованных в конце июля Фондом госимущества аукционов по продаже акций в семи крупных энергогенерирующих компаниях. Акции еще трех компаний - "Одессаоблэнерго", "Донбассэнерго" и "Сумыоблэнерго" - продать не удалось из-за отсутствия заявок.

Как свидетельствуют обнародованные в понедельник на этой неделе данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, Ахметов, являясь конечным бенефициаром 303 компаний, владеет самым большим количеством предприятий на Украине.