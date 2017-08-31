В Самаре открылся сервисный центр банка ВТБ24

САМАРА, 31 августа. /ТАСС/. Сервисный центр ВТБ24 открылся в четверг в Самаре, это будет пятый региональный сервисный центр банка в городах России, сообщила пресс-служба ВТБ24.

"Общая стоимость проекта составила 2,8 млрд рублей. Изначально на его реализацию претендовали 17 городов России, выбор Самары был определен в том числе более высоким уровнем местных специалистов в сфере IT и финансов", - сказал на церемонии открытия сервисного центра президент - председатель правления банка Михаил Задорнов, его слова приводит пресс-служба.

Сообщается, что подобный проект уже реализован банком в четырех городах России, но по своему функционалу самарский центр является уникальным и единственным в сети ВТБ24. Специалисты центра будут заниматься установкой программного обеспечения и его сопровождением. В этом же здании будут располагаться сотрудники финансового департамента. На полную мощность центр должен выйти в первом квартале 2019 года, количество его сотрудников составит около 600 человек.

"Такой центр для Самарской области очень важен. Когда он заработает в полной мере, регион будет получать в бюджет до 2 млрд рублей налогов", - сказал на церемонии открытия губернатор Самарской области Николай Меркушкин, сообщает пресс-служба ВТБ24.