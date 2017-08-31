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Уголовное дело экс-сотрудников "ТФБ-Финанса" о мошенничестве передано в СК

Экономика и бизнес
31 августа, 16:02 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 31, августа. /ТАСС

Речь не идет об объединении данного дела с расследуемым в СК делом главы Татфондбанка Роберта Мусина

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КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/.Уголовное дело в отношении пятерых сотрудников Инвестиционной компании (ИК) "ТФБ-Финанс" ("дочка" Татфондбанка), которые обвиняются в мошенничестве путем перевода средств клиентов Татфондбанка в доверительное управление ИК, передано в следственное управление СКР по Татарстану. Об этом сообщил ТАСС старший помощник руководителя ведомства Андрей Шептицкий.

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"Уголовное дело в отношении бывших сотрудников "ТФБ-Финанс" передано из ГСУ МВД в СУ СКР по Татарстану для дальнейшего расследования", - сказал Андрей Шептицкий.

По его словам, об объединении данного дела с расследуемым в СК делом главы Татфондбанка Роберта Мусина речь не идет.

Ранее управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по заявлениям граждан о деятельности инвестиционной компании "ТФБ-Финанс", в результате которого были задержаны несколько бывших сотрудников Татфондбанка. По данным МВД, в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денег, переданных в доверительное управление в "ИК "ТФБ-Финанс". Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка. 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом.

 

Советский районный суд Казани 3 марта поместил бывшего председателя правления обанкротившегося Татфондбанка Роберта Мусина под стражу. 12 июля суд продлил срок его ареста до 16 октября. Следователи СУ СКР по Татарстану возбудили в его отношении 13 уголовных дел, в числе которых уголовные дела по статьям "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", "Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем". Сейчас в одно производство объединены 22 уголовных дела, ущерб от действий Мусина составляет более 50 млрд рублей.

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