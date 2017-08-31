Курс евро упал ниже 69 рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи снизился на 66 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 68,97 руб. впервые с 21 июля 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара на бирже уменьшился на 25 копеек, составив 58,31 руб.

Российская валюта укрепляется на фоне умеренно растущей цены нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,97% - до $51,36 за баррель.