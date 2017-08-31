Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашенко поручил создать в Белоруссии электромобиль на уровне электрокара Tesla

Экономика и бизнес
31 августа, 16:16 UTC+3 МИНСК МИНСК 31, августа. /ТАСС

Белорусский лидер протестировал электромобиль Tesla, высоко оценив его технические характеристики и динамику

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Белорусским разработчикам и производителям необходимо стремиться к уровню электромобилей, создаваемых американской компанией Tesla. Об этом заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития национального машиностроения.

"Это будущее, мы не можем отстать, - приводит его слова пресс-служба главы государства. - Мы не можем при наших компетенциях, при такой науке плестись в хвосте. Никто послезавтра, в ближайшем будущем не будет покупать массово так, как это было раньше, автомобили с двигателем внутреннего сгорания".

По словам президента, мир сейчас движется по пути развития электротранспорта. "Американцы создали суперавтомобиль. Молодцы. Tesla создала прекрасный автомобиль", - сказал он.

"К счастью, мы попали в струю. Сегодняшний тренд в мире - это чистые технологии, чистые автомобили, чистые подвижные составы, это замена углеводородов на чистое топливо. Электричество как раз является подобным топливом", - добавил Лукашенко.

Tesla: тест пройден

Белорусский лидер протестировал электромобиль Tesla, высоко оценив его технические характеристики и динамику.

"Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды - 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу, - идеально", - отметил он.

Лукашенко не исключил, что электрокар Tesla может быть использован как образец при создании белорусского электромобиля. Ранее местные специалисты сделали опытный образец такой машины на базе китайского автомобиля Geely.

"Я с ним внимательно ознакомился. Не знаю, насколько высок уровень двигателя, который вы создали, ходовая часть и так далее, но выглядит внешне прилично", - сказал глава государства. "Сравните этот автомобиль [Tesla] с тем, который мы создали, и стремитесь к этому", - поручил он.

"Нам нужен электромобиль. Может быть, на том заводе, может быть, отдельно. Будете вы с американцами, с немцами или с англичанами его создавать - ваше дело. Вы должны мне в ближайшее время внести предложения", - заключил Лукашенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Белоруссия
Персоны
Лукашенко, Александр Григорьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября
2
Кабмин согласовал пять кандидатур на пост президента РАН
3
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"
4
Вильфанд: скорость изменения климата на европейской части РФ в три раза выше, чем в мире
5
Режиссер Константин Богомолов выступает против митингов в поддержку Серебренникова
6
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
7
Глава департамента ЖКХ Москвы станет гендиректором "Россетей"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама