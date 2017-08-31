Лукашенко поручил создать в Белоруссии электромобиль на уровне электрокара Tesla

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Белорусским разработчикам и производителям необходимо стремиться к уровню электромобилей, создаваемых американской компанией Tesla. Об этом заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития национального машиностроения.

"Это будущее, мы не можем отстать, - приводит его слова пресс-служба главы государства. - Мы не можем при наших компетенциях, при такой науке плестись в хвосте. Никто послезавтра, в ближайшем будущем не будет покупать массово так, как это было раньше, автомобили с двигателем внутреннего сгорания".

По словам президента, мир сейчас движется по пути развития электротранспорта. "Американцы создали суперавтомобиль. Молодцы. Tesla создала прекрасный автомобиль", - сказал он.

"К счастью, мы попали в струю. Сегодняшний тренд в мире - это чистые технологии, чистые автомобили, чистые подвижные составы, это замена углеводородов на чистое топливо. Электричество как раз является подобным топливом", - добавил Лукашенко.

Tesla: тест пройден

Белорусский лидер протестировал электромобиль Tesla, высоко оценив его технические характеристики и динамику.

"Скорость набирает, что все наши немецкие тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания остались мгновенно позади и догнать не смогли. Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды - 100 км. Но меня интересовало, как он держит дорогу, - идеально", - отметил он.

Лукашенко не исключил, что электрокар Tesla может быть использован как образец при создании белорусского электромобиля. Ранее местные специалисты сделали опытный образец такой машины на базе китайского автомобиля Geely.

"Я с ним внимательно ознакомился. Не знаю, насколько высок уровень двигателя, который вы создали, ходовая часть и так далее, но выглядит внешне прилично", - сказал глава государства. "Сравните этот автомобиль [Tesla] с тем, который мы создали, и стремитесь к этому", - поручил он.

"Нам нужен электромобиль. Может быть, на том заводе, может быть, отдельно. Будете вы с американцами, с немцами или с англичанами его создавать - ваше дело. Вы должны мне в ближайшее время внести предложения", - заключил Лукашенко.