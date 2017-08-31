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Кольская АЭС остановила энергоблок №2 для ремонта в рамках модернизации

Экономика и бизнес
31 августа, 17:53 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 31, августа. /ТАСС

В начале весны АЭС начала масштабную модернизацию энергоблоков для продления срока их эксплуатации и повышения безопасности

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МУРМАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Ремонт начался на энергоблоке №2 Кольской АЭС, сообщили в четверг в пресс-службе станции.

"31 августа начался планово-предупредительный ремонт на энергоблоке №2. Нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 840 МВт, в работе находятся энергоблоки №1, 3, 4 атомной станции", - сказали в пресс-службе.

Днем ранее энергоблок №4 Кольской АЭС был включен в сеть после планово-предупредительного ремонта. По данным станции, радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения атомной электростанции находится в пределах 0,07 - 0,11 микроЗиверт в час.

Как сообщали на Кольской АЭС, в этом году в рамках ремонтной кампании проводится масштабная модернизация энергоблоков для продления их срока эксплуатации и повышения безопасности. Продолжительность ремонта всех четырех энергоблоков составляет 249 суток.

По данным властей, продление сроков эксплуатации крайне важно для Мурманской области с точки зрения бесперебойного и надежного энергоснабжения в долгосрочной перспективе и в целом социально-экономического развития региона. В первую очередь, это необходимо в связи с проектами развития Арктической зоны России - создания Мурманского транспортного узла и Кольской опорной зоны Арктики.

Первый энергоблок Кольской АЭС был введен в эксплуатацию в 1973 году с плановым сроком службы 30 лет. В 1991-2005 годах на нем и втором энергоблоке была проведена масштабная реконструкция оборудования, что позволило привести ее в соответствие с новыми требованиями правил ядерной безопасности и продлить срок эксплуатации на 15 лет - этот срок для первого энергоблока истекает в 2018 году. После мероприятий по очередному продлению он сможет проработать до 2033 года.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока мощностью 440 МВт каждый. АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

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