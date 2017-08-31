Ткачев: РФ может предложить Турции поставлять помидоры в межсезонье

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россия может предложить Турции возможность поставок помидоров в межсезонье, при этом объемы поставок могут быть небольшими, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
"Думаю, турецкой стороне будем предлагать следующие варианты решения: прежде всего, поставки томатов в межсезонье. Есть зима, ранняя весна, когда наши овощеводы уже не в состоянии с учетом погодных условий (обеспечивать рынок овощами - прим. ТАСС). Думаю, что сможем дать нашим коллегам, партнерам возможность вернуться в небольших объемах на российский рынок. Это будет справедливо", - сказал глава Минсельхоза РФ.
Ранее Ткачев в интервью газете РБК сообщил, что министерство не исключает возобновления импорта томатов из Турции, этот вопрос будет обсуждаться на двусторонней встрече, первое заседание российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству пройдет 14 сентября.
Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции. Такие меры РФ предприняла после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. В настоящее время почти все ограничения сняты, но запрет на ввоз томатов сохранился.
Как заявлял Ткачев ТАСС, снятие эмбарго на поставки турецких овощей необходимо обсуждать параллельно с отменой Турцией ограничений на молочную и мясную продукцию из России.