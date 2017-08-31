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Экс-глава "Югры" подал иск о признании недействительным отзыва лицензии у банка

Экономика и бизнес
31 августа, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

В исковом заявлении отмечается, что отсутствуют безусловные основания для отзыва лицензии

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Экс-председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев направил в Арбитражный суд Москвы иск о признании недействительным отзыва лицензии Центральным банком РФ.

Об этом журналистам сообщил представитель бывшего главы банка.

"В данном исковом заявлении отмечается, что отсутствуют безусловные основания для отзыва лицензии, а именно снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, то есть ниже 30 млрд рублей", - уточнил представитель.

Банк "Югра", входивший в топ-30 российских банков по объему активов, лишился лицензии 28 июля 2017 года. По информации ЦБ, 90% кредитного портфеля "Югры" составляли кредиты на бизнес-проекты собственников банка. Основным акционером "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин.

Крах "Югры" стал крупнейшим случаем в истории по объему выплат за время работы Агентства по страхованию вкладов: всего подлежит выплате 169,2 млрд рублей. 

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