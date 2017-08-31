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Компания из Татарстана впервые в РФ выпустила облигации по законам шариата

Экономика и бизнес
31 августа, 17:47 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 31, августа. /ТАСС

Модель предполагает получение доли в прибыли, которая генерируется привлеченными при размещении бумаг финансами

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КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Компания "Сукук-инвест" (Казань, Татарстан) впервые в России выпустила облигации-сукук в соответствии с правилами исламских финансов. Об этом сообщается в материалах компании.

"Проводилась работа с регулятором ЦБ РФ, в том числе в качестве ответа на поданный запрос было получено письмо - согласование возможности регистрации выпуска облигаций с плавающей процентной ставкой, зависящей от доходности капитала. Было принято решение реализовать на практике один из вариантов российских облигаций-сукук", - сказано в материалах.

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Как уточнили в компании, "в качестве пилотного выпуска решено было воспользоваться моделью, когда владельцы облигаций получают не фиксированный процент, а долю в прибыли, которая генерируется привлеченными при размещении облигации финансами (сукук-аль-мудараба).

Как отмечается на сайте Банка России, регулятор 25 августа принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ООО "Сукук-Инвест". Облигации имеют срок погашения 62 дня и размещаются по закрытой подписке в пользу ООО "ФинТехИнвест".

"Выпуск является техническим и реализовывается с целью проработки техники выпуска подобного рода облигаций. Объем выпуска - 1 млн руб. Выпуск имеет одобрение со стороны шариатского эксперта", - отмечается в материалах компании.

Сукук - это исламский аналог облигаций. Но в связи с тем, что, согласно законам шариата, ростовщичество запрещено (что делает недопустимыми облигации с фиксированной доходностью), сукук обеспечивает доход за счет прибыли финансируемого предприятия. При этом инвестор принимает на себя риски, связанные с отсутствием прибыли.

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