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"Автостат": средний возраст автомобиля в России составляет 12,5 года

Экономика и бизнес
31 августа, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

По данным аналитического агентства, самый молодой автопарк в России находится в Татарстане, самый старый - на Дальнем Востоке

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Средний возраст парка легковых автомобилей в России - 12,5 года. Такие данные содержатся в исследовании аналитического агентства "Автостат" российского парка транспортных средств по состоянию на 1 июля 2017 года.

При этом самый молодой парк в России находится в Татарстане. Так, средний возраст парка легковых автомобилей в республике составляет 9,2 года. По этому показателю Татарстан опережает Москву, которая находится на втором месте со средним возрастом легковых автомобилей 9,8 года. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийский АО (10 лет).

Средний возраст парка в Санкт-Петербурге, Пермском крае, Самарской области и Подмосковье чуть выше, но не более 10,5 года. В целом же в 29 субъектах России этот показатель ниже, чем в среднем по стране, отмечают аналитики. В Белгородской области и Ингушетии он соответствует общероссийскому - 12,5 года.

В остальных регионах средний возраст парка выше, чем в целом по России. Причем самый старый автопарк в стране находится на Дальнем Востоке. Так, наибольший средний возраст легковых автомобилей имеет Камчатский край - 21,4 года. Также показатель, превышающий 20 лет, отмечен в Приморском крае (20,2 года) и Еврейской АО (20,1 года).

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