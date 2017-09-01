Врио губернатора Новгородской области: 76% дорог региона в ненормативном состоянии

ТАСС, 1 сентября. Власти Новгородской области оценивают состояние 76% дорог региона как ненормативное, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора области Андрей Никитин.

"76% дорог в Новгородской области находится в ненормативном состоянии. Федеральные трассы в порядке, а внутриобластные - так себе. Когда-то, в девяностые годы, была обратная тенденция: дороги из федеральной собственности забирали в регионы, где концентрировался большой дорожный фонд, а центр вообще ничего не ремонтировал. Сейчас картина поменялась, федералы строят трассы, а в регионах идет катастрофическое недофинансирование", - сказал он.

По словам Никитина, состояние дорог в регионе "таково, что по внутренним дорогам лучше, пожалуй, ездить на квадроцикле, чем на двух колесах. Иначе попросту опасно".

В августе в Новгородской области начался масштабный ремонт дорог, на который предполагается направить около 1 млрд рублей. Среди включенных в программу ремонта дорог - трасса "Крестцы - Окуловка - Боровичи" протяженностью 84 км, которая не ремонтировалась около 30 лет и ремонт которой поручил профинансировать президент РФ Владимир Путин. Всего предполагается до 31 августа 2018 года отремонтировать 190 км дорог регионального значения. Планируется за счет ремонта ежегодно сокращать протяженность ненормативных дорог в Новгородской области на 10%.