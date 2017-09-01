Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио губернатора Новгородской области: 76% дорог региона в ненормативном состоянии

Экономика и бизнес
1 сентября, 8:04 UTC+3

По словам Андрея Никитина, состояние дорог в области "таково, что по внутренним дорогам лучше, пожалуй, ездить на квадроцикле, чем на двух колесах"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 сентября. Власти Новгородской области оценивают состояние 76% дорог региона как ненормативное, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора области Андрей Никитин.

"76% дорог в Новгородской области находится в ненормативном состоянии. Федеральные трассы в порядке, а внутриобластные - так себе. Когда-то, в девяностые годы, была обратная тенденция: дороги из федеральной собственности забирали в регионы, где концентрировался большой дорожный фонд, а центр вообще ничего не ремонтировал. Сейчас картина поменялась, федералы строят трассы, а в регионах идет катастрофическое недофинансирование", - сказал он.

По словам Никитина, состояние дорог в регионе "таково, что по внутренним дорогам лучше, пожалуй, ездить на квадроцикле, чем на двух колесах. Иначе попросту опасно".

В августе в Новгородской области начался масштабный ремонт дорог, на который предполагается направить около 1 млрд рублей. Среди включенных в программу ремонта дорог - трасса "Крестцы - Окуловка - Боровичи" протяженностью 84 км, которая не ремонтировалась около 30 лет и ремонт которой поручил профинансировать президент РФ Владимир Путин. Всего предполагается до 31 августа 2018 года отремонтировать 190 км дорог регионального значения. Планируется за счет ремонта ежегодно сокращать протяженность ненормативных дорог в Новгородской области на 10%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Никитин, Андрей Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вашингтон предписал Москве закрыть три дипмиссии России в США в день прибытия нового посла
2
Более 60 тыс. человек просят Трампа объявить Сороса террористом
3
США сократили штат дипмиссии в России, но продолжают эскалацию напряженности
4
Андрей Никитин: не с меня началось, не на мне закончится
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
В России упрощается порядок получения гражданства РФ для украинцев
7
Путин назвал давление на Пхеньян "путем в никуда"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама