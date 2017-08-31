Недовольных выплатой по ОСАГО могут обязать до суда обращаться к финомбудсмену

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Обращение в службу финансового омбудсмена может стать обязательным для потребителя, недовольного финансовой услугой, перед подачей иска в суд. Об этом говорится в последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о финансовом уполномоченном (копия есть в распоряжении ТАСС).

По данным источника ТАСС, речь идет о спорах по автострахованию.

Как следует из документа, потребитель финансовой услуги, у которого есть претензии к исполнению договора компанией, имеет право, а в ряде установленных законодательством случаев - обязан до подачи иска в суд обратиться в службу финансового уполномоченного, и только если не согласится с его решением - может идти в суд. В предыдущей версии поправок говорилось только о праве потребителя на обращение, а обязанность не фигурировала.

Обязательным участие омбудсмена будет в спорах по автострахованию (каско и ОСАГО) - такова изначальная договоренность, сообщил ТАСС участник обсуждения законопроекта. По словам собеседника агентства, последняя версия законопроекта устраивает Минфин, ЦБ и страховщиков, и после процедур согласования будет внесена на рассмотрение депутатов. ОСАГО считается самым проблемным с точки зрения споров сегментом из-за недобросовестных автоюристов, которые отсуживают у страховщиков завышенные суммы выплат по "автогражданке".

Служба финансового уполномоченного создается в форме автономной некоммерческой организации при Банке России. Финансировать омбудсмена будут сами участники рынка, которые должны будут заключить с ним соглашение о взаимодействии, взносы составят не более 0,25% от выручки. Первые полгода финомбудсмен будет заниматься только спорами по ОСАГО, затем - претензиями к микрофинансовым организациям, а с 1 января 2021 года - спорами граждан с банками, кредитно-потребительскими кооперативами, ломбардами, негосударственными пенсионными фондами, брокерами на рынке ценных бумаг.

Финансовая организация, в случае несогласия с решением омбудсмена, сможет обжаловать его суде в течение 30 дней после его вступления в силу. Для защиты же прав потребителя обратиться в суд сможет как он сам, так и финомбудсмен, в последнем случае штрафы, взысканные судом в пользу потребителя с финорганизации, перечисляются в службу уполномоченных.

Госдума приняла законопроект о финомбудсмене в первом чтении в июле 2014 года. Предполагается, что закон вступит в силу через год после официального опубликования.