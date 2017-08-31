Первый зампред ВЭБ Михаил Полубояринов возглавил совет директоров "Аэрофлота"

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первый заместитель председателя - член правления Внешэкономбанка Михаил Полубояринов избран председателем совета директоров "Аэрофлота", сообщается в пресс-релизе российской авиакомпании.
Совет директоров "Аэрофлота" с 2011 года возглавлял управляющий директор инвестиционного фонда Altera Кирилл Андросов. В конце июня сообщалось, что Андросов не вошел в новый состав совета. По его словам, решение не переизбираться в совет директоров было его личной инициативой.
Исполнительным секретарем совета директоров назначен глава департамента корпоративного управления "Аэрофлота" Алексей Мелехин, который выполняет данные обязанности с 2011 года.
В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества. "Дочка" "Аэрофлота" - "Аэрофлот-Финанс" - владеет пакетом квазиказначейских бумаг в размере 4,47%, Ростех - 3,26% акций.