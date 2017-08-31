ФАС анализирует стивидорный рынок для возможного изменения регулирования тарифов в портах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит анализ конкурентной среды в российских портах для возможного изменения тарифного регулирования, сообщил ТАСС представитель ведомства.

"Прекращение регулирования возможно только на тех рынках, где существует развитая конкуренция. Существует ли такая конкуренция в морских портах - вопрос дискуссионный, именно поэтому ФАС дано поручение провести соответствующий анализ рынка. Ведомство уже занимается этой работой", - сказал он.

В четверг вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минтрансу и ФАС провести анализ конкурентной среды в российских портах в 2015-2017 годах, на основе которого необходимо подготовить предложения по отмене госрегулирования в морских портах, в том числе путем отмены тарифного регулирования.