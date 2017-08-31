РБК: замглавы Минэнерго РФ Юрий Сентюрин может возглавить ФСЭГ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Кандидатура заместителя министра энергетики России Юрия Сентюрина в начале октября будет выдвинута на пост генерального секретаря Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Минэнерго и "Газпроме".

Отмечается, что выдвижение произойдет в рамках 19-й министерской встречи участников этого форума, которая пройдет в Москве.

При этом, по данным источников издания, если кандидатура Сентюрина будет утверждена, то он до конца года покинет Минэнерго, а его полномочия, как статс-секретаря ведомства, обеспечивающего взаимодействие с администрацией президента, правительством и парламентом, могут быть переданы другому заместителю министра - Антону Инюцину.

Полномочия действующего генерального секретаря ФСЭГ, представителя Ирана Сейеда Мохаммада Хуссейна Адели, заканчиваются в конце 2017 года. Генеральный секретарь избирается сроком на два года с возможностью продления полномочий еще на два года. Адели в начале 2014 года сменил на этом посту россиянина Леонида Бохановского, возглавлявшего ФСЭГ с 2010 по 2013 годы, а ранее занимавшего должность вице-президента "Стройтрансгаза".

Ранее специальный представитель президента РФ по взаимодействию с ФСЭГ, глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил в интервью ТАСС, что Россия уже выбрала своего кандидата на пост генерального секретаря Форума стран - экспортеров газа, выборы которого должны состояться в октябре. "Мы провели заседание рабочей группы, которую я возглавляю и в которую входят представители соответствующих министерств и ведомств, крупных компаний - "Газпром", "Роснефть", энергетических институтов, и такую кандидатуру уже определили. Если будет решение правительства, мы эту кандидатуру внесем в правительство", - сказал он, однако не указав его имени.

ФСЭГ - международная межправительственная организация, сформированная в 2008 году из ранее действующего неформального объединения стран - производителей и экспортеров газа. Членами ФСЭГ являются 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Семь стран имеют статус наблюдателей (Нидерланды, Норвегия, Казахстан, Ирак, Оман, Перу и Азербайджан).

Первым генеральным секретарем ФСЭГ был российский представитель Леонид Бохановский.