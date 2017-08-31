Нефтепереработка в США упала до семилетнего минимума из-за шторма "Харви"

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ТАСС, 31 августа. Объем нефтепереработки в США снизился из-за шторма "Харви" до 4,25 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с 2010 года, сообщает агентство Bloomberg.
Ураган вызвал остановку нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов в Техасе, которые обеспечивают до 23% всей переработки в стране. Так, крупнейший в штате НПЗ в Порт-Артуре, принадлежащий Saudi Aramco, мощность которого составляет 605 тыс. баррелей в сутки, закрыт из-за сильного наводнения. Также закрылся завод, принадлежащий Total, мощностью 225 тыс. баррелей в сутки. На этом фоне фьючерсы на бензин подскочили до 17-месячного максимума.
"Эти остановки уже повлияли на рынок нефти, вызвав падение цены на нефть вследствие снижения спроса на нее, и в то же время резкий скачок цен на бензин вследствие снижения поставок", - сказал глава исследований товарных рынков консалтинговой Morningstar Research Сэнди Филден.
В настоящее время "Харви" угрожает пяти нефтеперерабатывающим заводам в штате Луизиана общей мощностью 787 тыс. баррелей в сутки, среди которых заводы Phillips 66 и Citgo.
В четверг минэнерго США приняло решение продать 500 тыс. баррелей нефти из своих стратегических резервов для смягчения негативных последствий урагана "Харви".
Обрушившийся на Техас в ночь на субботу "Харви" - самый мощный шторм в США за последние 12 лет. Жертвами "Харви" уже стали 30 человек.