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Eurasia Drilling в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в три раза

Экономика и бизнес
31 августа, 20:41 UTC+3 МОСКВА 31, августа. /ТАСС

В отчетности компании не объясняется, с чем связан рост финансовых показателей

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Крупнейшая в России нефтесервисная компания Eurasia Drilling в первом полугодии 2017 года увеличила чистую прибыль по МСФО более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $81,3 млн, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 28% - до $966,6 млн.

В отчетности компании не объясняется, с чем связан рост финансовых показателей. Указывается, что стоимость имущества и оборудования на 30 июня оценивалась в $1,6 млрд.

Долгосрочные обязательства Eurasia Drilling на конец июня составляли $1 млрд, в том числе $600 тыс. по еврооблигациям, срок погашения по которым истекает в 2020 году.

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