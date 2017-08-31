Курс доллара упал ниже 58 рублей впервые с июня

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже уменьшился на 57 копеек и составил 57,99 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Таким образом, курс опустился ниже отметки в 58 рублей впервые с 19 июня 2017 года.

Ранее в четверг курс евро на торгах Московской биржи снизился на 66 копеек по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 68,97 рубля впервые с 21 июля 2017 года.