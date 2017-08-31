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Главный редактор Forbes объяснил принцип выбора кандидатов для топ-100 влиятельных россиян

Экономика и бизнес
31 августа, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Создание рейтинга приурочено к юбилею журнала, которому в сентябре исполняется 100 лет

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Главный редактор журнала Forbes Николай Усков в пятницу рассказал ТАСС о методах подготовки редакционной сотни имен самых влиятельных россиян столетия (1917-2017 годы).

Журнал решил не расставлять личности иерархически, а представил их в алфавитном порядке.

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В сотню самых влиятельных, в частности, вошли президент РФ Владимир Путин, режиссер Никита Михалков, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, танцор балета Михаил Барышников, певица Алла Пугачева, хоккеист Александр Овечкин и другие.

Самым молодым в списке Forbes оказался 23-летний Виталик Бутерин, создатель криптовалютной платформы Ethereum.

"Сам журнал не рискнул расставить влиятельных людей ХХ века в какую-то иерархию, - сказал Усков. - Как можно сравнивать Рахманинова, Прокофьева и Сталина, например? Мы решили рейтинг, который является официальным рейтингом журнала Forbes, расставить в алфавитном порядке".

Говоря об идее составления сотни, главред журнала отметил, что это связано с юбилеем издания, которому в сентябре исполняется 100 лет.

"Нам захотелось посмотреть, что же происходило в нашей стране за это столетие, которое мир прожил с журналом Forbes, - рассказал он. - Мы пригласили для работы над лонг-листом экспертов - всего около 19 человек".

Эксперты отобрали порядка 400 фамилий, а потом проголосовали. Редакция также кого-то отсеивала или наоборот добавляла.

Критерии отбора

Говоря о критериях отбора, Усков пояснил, что "важно было влияние того или иного человека на большие массы людей, на экономику, на сектора экономики, на глобальные рынки".

По его словам, эксперты и редакция, опирались на цифры, опросы, голосование, чтобы "сохранить уникальный взгляд именно Forbes.

По словам Ускова, по некоторым вопросам было особенно трудно искать компромисс.

"Например, они из выдающихся танцоров выбрали Михаила Барышникова, а не Рудольфа Нуреева. Я не совсем понимаю почему, но, в общем, почему бы нет", - отметил он.

Также долго шел отбор лучшего режиссера комедий. "Все-таки включили Гайдая, потому что, во-первых, у него больше фильмов, которые побили все рекорды, во-вторых, они до сих пор самые смотрибельные фильмы российского кино", - объяснил Усков.

В список также включены участники белого движения, включая военачальника Антона Деникина.

"Давайте будем откровенны, все-таки революция 1917 года - это главное событие нашей истории, если брать последнее столетие, - сказал он. - Нам показалось, и эксперты тоже на это обратили внимание, что очень важно включить основных участников тех событий с двух сторон в этот список".

Мы старались, чтобы в этом списке были люди, которые так или иначе участвовали в событии колоссального, планетарного масштаба - во всяком случае, в судьбах нашей страны точно и наших поколений", - добавил он.

Голосование читателей

На сайте журнала проводят голосование читателей по выбранной сотне. "Как ожидают, на первом месте Юрий Гагарин, на втором месте - Сталин, на третьем месте - Путин, - отметил он. - В принципе, я не против такого голосования, хотя я бы, скорее, предложил не Юрия Гагарина, а Сергея Королева".

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Персоны
Королев, Сергей Павлович Гагарин, Юрий Алексеевич Кудрин, Алексей Леонидович Михалков, Никита Сергеевич Сталин, Иосиф Виссарионович Прокофьев, Сергей Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Овечкин, Александр Михайлович
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