АФК "Система" обжаловала отказ перенести дело с "Роснефтью" в другой суд

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. АФК "Система" обжаловала решение Арбитражного суда Башкирии, отказавшего в переносе дела в другой суд, апелляция будет рассмотрена 4 сентября, говорится в определении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (Челябинск).

"Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 04 сентября 2017 года на 15 час. 30 мин.", - сообщается в документе.

10 августа Арбитраж Башкирии отказал в переносе дела "Роснефти" и АФК "Система" в другой суд. По мнению "Системы", заявленный ими 8 августа отвод судьи "был рассмотрен с нарушениями норм действующего законодательства", и настоящий состав суда является незаконным. Поэтому "дело подлежит передаче в другой суд того же уровня".