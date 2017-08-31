S&P изменило прогноз по рейтингам банка "ФК Открытие"

ТАСС 113 лет: классика новостей в формате современностиОбщество 1 сентября, 0:25
Что изменится для школьников и студентов в новом учебном годуОбщество 1 сентября, 0:10
Трансферное окно закрылось в чемпионате России по футболуСпорт 1 сентября, 0:09
Соглашение Украины об ассоциации с ЕС: победа или поражениеМеждународная панорама 1 сентября, 0:01
Футболист Алексей Ионов подписал контракт с "Ростовом"Спорт 31 августа, 23:56
Хет-трик Роналду помог португальцам обыграть команду Фарерских островов в отборе ЧМ-2018Спорт 31 августа, 23:54
Сборная Франции разгромила команду Нидерландов в матче отбора ЧМ-2018Спорт 31 августа, 23:45
Арина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнениях с лентойСпорт 31 августа, 23:05
Решение о закрытии трех дипломатических объектов РФ в США было принято ТрампомМеждународная панорама 31 августа, 23:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P изменило прогноз по долгосрочным и краткосрочным рейтингам банка "ФК Открытие" в иностранной и национальной валютах на "развивающийся", выведя их из списка на пересмотр с возможностью понижения.
Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе агентства.
Данное действие последовало вслед за мерами Банка России в отношении "ФК Открытие". В S&P также отметили, что "развивающийся" прогноз означает, что агентство может повысить, подтвердить или понизить рейтинги банка в зависимости от дальнейших действий ЦБ.
Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финподдержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора.