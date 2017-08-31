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S&P изменило прогноз по рейтингам банка "ФК Открытие"

Экономика и бизнес
31 августа, 23:25 дата обновления: 31 августа, 23:50 UTC+3

Решение агентства последовало за мерами Центробанка

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P изменило прогноз по долгосрочным и краткосрочным рейтингам банка "ФК Открытие" в иностранной и национальной валютах на "развивающийся", выведя их из списка на пересмотр с возможностью понижения.

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Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе агентства.

Данное действие последовало вслед за мерами Банка России в отношении "ФК Открытие". В S&P также отметили, что "развивающийся" прогноз означает, что агентство может повысить, подтвердить или понизить рейтинги банка в зависимости от дальнейших действий ЦБ.

Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финподдержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора.

 

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Санация на финансовом рынке Ситуация вокруг банка "Открытие"
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