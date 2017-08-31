S&P изменило прогноз по рейтингам банка "ФК Открытие"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P изменило прогноз по долгосрочным и краткосрочным рейтингам банка "ФК Открытие" в иностранной и национальной валютах на "развивающийся", выведя их из списка на пересмотр с возможностью понижения.

Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе агентства.

Данное действие последовало вслед за мерами Банка России в отношении "ФК Открытие". В S&P также отметили, что "развивающийся" прогноз означает, что агентство может повысить, подтвердить или понизить рейтинги банка в зависимости от дальнейших действий ЦБ.

Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финподдержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора.