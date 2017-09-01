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Путин: РФ готова в формате БРИКС бороться с доминированием некоторых резервных валют

Экономика и бизнес
1 сентября, 1:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

По словам российского лидера, современная глобальная финансово-экономическая архитектура не учитывает возросший экономический вес развивающихся стран

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ТАСС, 1 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вместе с партнерами по БРИКС бороться с чрезмерным доминированием ограниченного числа резервных валют. Об этом он заявил в статье "БРИКС - к новым горизонтам стратегического партнерства", опубликованной в ведущих СМИ стран этого объединения перед саммитом, который состоится 3-5 сентября в Китае.

"Вместе с партнерами [по БРИКС] мы готовы и далее продвигать реформы в области международного финансового регулирования, сообща содействовать преодолению чрезмерного доминирования ограниченного числа резервных валют, добиваться более сбалансированного распределения квот и голосов в МВФ и Всемирном банке", - подчеркнул глава государства.

Несправедливость финансовой архитектуры

По его словам, Россия разделяет озабоченность государств БРИКС несправедливостью современной глобальной финансово-экономической архитектуры, которая не учитывает возросший экономический вес развивающихся стран.

"Уверен, что страны БРИКС будут и далее консолидировано выступать против протекционизма и новых барьеров в мировой торговле, - отметил Путин. - Дорожим сложившимся в "пятерке" консенсусом по этому вопросу, что позволяет последовательно отстаивать основы открытой, равноправной и взаимовыгодной многосторонней торговой системы, укреплять роль ВТО как ключевого регулятора международной торговли".

Президент считает, что созданию эффективных механизмов по поощрению здоровой конкуренции служит российская инициатива о развитии сотрудничества по линии антимонопольных ведомств стран БРИКС. "Речь идет о разработке комплекса мер по сотрудничеству в сфере противодействия ограничительным деловым практикам крупных транснациональных корпораций и трансграничным нарушениям правил конкуренции", - пояснил он.

Роль Нового банка развития

Глава государства напомнил, что по инициативе России в 2015 году на саммите в Уфе была принята и успешно реализуется Стратегия экономического партнерства БРИКС. "Рассчитываем на предстоящей встрече [саммите лидеров БРИКС 3-5 сентября] в Сямэне обсудить новые масштабные задачи сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, производственной кооперации", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что РФ заинтересована в углублении экономического взаимодействия в формате "пятерки". По мнению Путина, за последнее время на этом направлении достигнуты практические успехи.

"Прежде всего, отмечу начало операционной деятельности Нового банка развития. Уже одобрено семь инвестиционных проектов в странах БРИКС на сумму около $1,5 млрд, - заявил он. - В нынешнем году ожидается утверждение НБР второго пакета инвестпроектов на общую сумму $2,5-3 млрд. Убежден, что их реализация будет способствовать не только росту экономики, но и дальнейшей интеграции между нашими странами".

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