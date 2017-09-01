ЦБ обяжет банки усилить безопасность интернет-приложений

ТАСС, 1 сентября. Банк России намерен обязать банки проводить регулярную проверку интернет-приложений на наличие уязвимостей для хакерских атак. Об этом в пятницу пишет газета "Известия", в распоряжении которой оказался обновленный единый стандарт ЦБ по кибербезопасности.

"После установления в нормативных актах Банка России ссылок об обязательности применения банками стандарта его выполнение будет проверяться ЦБ в ходе проведения инспекций и надзорных мероприятий. Центробанк рассчитывает, что введение стандарта в должной степени будет способствовать существенному снижению киберрисков финансовых организаций, в первую очередь рисков, связанных с несанкционированными переводами денежных средств", - пояснили изданию в пресс-службе ЦБ.

Отмечается, что документ содержит более десяти мер защиты, которые должны будут соблюдать банки. В частности, речь идет о шифровании, возможности дистанционного удаления данных, проверке клиентов при входе в интернет- или мобильный банк, повторной верификации при длительном отсутствии активности, возможности определения местонахождения смартфона или компьютера клиента.

По информации газеты, требования нового стандарта вступят в силу не ранее 2019 года.