ЦБ обяжет банки усилить безопасность интернет-приложений

Федерер после победы над Южным на US Open вспомнил их матч в 1998 годуСпорт 1 сентября, 3:47
Часть полномочий Росавиации могут передать другим ведомствамЭкономика и бизнес 1 сентября, 3:35
Более 1,5 млн школьников Москвы и Подмосковья начнут новый учебный год 1 сентябряМосква 1 сентября, 3:28
США сократили штат дипмиссии в России, но продолжают эскалацию напряженностиМеждународная панорама 1 сентября, 3:24
Борьба за титул между Хэмилтоном и Феттелем продолжится на родине команды немцаСпорт 1 сентября, 2:48
В подмосковном Дмитрове стартует чемпионат мира по стендовой стрельбеСпорт 1 сентября, 2:44
Вице-президент федерации: конкуренция между сестрами Авериными идет им на пользуСпорт 1 сентября, 2:34
Вашингтон предписал Москве закрыть три дипмиссии России в США в день прибытия нового послаМеждународная панорама 1 сентября, 2:30
Politico: Тиллерсон одобрил использование $60 млн на борьбу с информационным влиянием РФМеждународная панорама 1 сентября, 2:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 1 сентября. Банк России намерен обязать банки проводить регулярную проверку интернет-приложений на наличие уязвимостей для хакерских атак. Об этом в пятницу пишет газета "Известия", в распоряжении которой оказался обновленный единый стандарт ЦБ по кибербезопасности.
"После установления в нормативных актах Банка России ссылок об обязательности применения банками стандарта его выполнение будет проверяться ЦБ в ходе проведения инспекций и надзорных мероприятий. Центробанк рассчитывает, что введение стандарта в должной степени будет способствовать существенному снижению киберрисков финансовых организаций, в первую очередь рисков, связанных с несанкционированными переводами денежных средств", - пояснили изданию в пресс-службе ЦБ.
Отмечается, что документ содержит более десяти мер защиты, которые должны будут соблюдать банки. В частности, речь идет о шифровании, возможности дистанционного удаления данных, проверке клиентов при входе в интернет- или мобильный банк, повторной верификации при длительном отсутствии активности, возможности определения местонахождения смартфона или компьютера клиента.
По информации газеты, требования нового стандарта вступят в силу не ранее 2019 года.