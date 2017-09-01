Часть полномочий Росавиации могут передать другим ведомствам

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Минтранс России прорабатывает вопрос о разделении функций провайдера и регулятора аэронавигационных услуг, которые в настоящее время исполняет Росавиация. Об этом пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на представителя Минтранса.
"На данный момент этот вопрос прорабатывается на уровне Минтранса. В правительство предложения пока не вносились", - пояснила газете представитель вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина.
По информации издания, полномочия предлагается разделить между Минтрансом, Росавиацией и Госкорпорацией по организации воздушного движения (ГК ОрВД).
Как пишут "Известия", в проекте Стратегии развития аэронавигационной системы, разработанном ГК ОрВД совместно с компанией Strategy Partners Group, необходимость разделения данных функций объясняется недостаточной эффективностью существующей системы управления аэронавигационной системой (АНС) вследствие совмещения функций провайдера и регулятора в лице одного органа.
В Росавиации газете выразили несогласие с подобным положением, отметив, что в настоящее время концепция АНС учитывает интересы всех пользователей воздушного пространства и полностью соответствует рекомендуемой практике Международной организации гражданской авиации и воздушному законодательству РФ.
В международной практике в большинстве стран с эффективной АНС - Канаде, странах Евросоюза, Австралии - функции регулятора и провайдера разделены, отмечает газета.