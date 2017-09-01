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Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Экономика и бизнес
1 сентября, 7:42 UTC+3 МИНСК МИНСК 1, сентября. /ТАСС

Ставка пошлины на сырую нефть увеличилась с $74,4 до $84,1 за тонну, на товарные бензины - с $22,3 до $25,2

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МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Белоруссия с пятницы повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба правительства республики.

"Соответствующее решение закреплено в постановлении совета министров, подписанном премьер-министром Андреем Кобяковым", - отметила пресс-служба.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с $74,4 до $84,1 за 1 т, пошлина на прямогонный бензин - с $40,9 до $46,2 за 1 т, на товарные бензины - с $22,3 до $25,2 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $25,2 за 1 т и увеличится на $2,9. Такая же пошлина установлена на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа. Тогда они были снижены.

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Кобяков, Андрей Владимирович
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