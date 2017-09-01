Президент ТПП РФ: предпринимателям стран БРИКС необходимо нарастить информационный обмен

ШАНХАЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Деловому совету БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) следует заниматься расширением информационного обмена между предпринимателями из стран объединения. Об этом заявил в пятницу в Шанхае на открытии ежегодного заседания Делового совета председатель его российской части, президент ТПП РФ Сергей Катырин.

"На наш взгляд, по-прежнему актуальной остается тема расширения информационного обмена между предпринимателями наших стран. Задача Делового совета, на наш взгляд, - повысить осведомленность нашего бизнеса о существующих возможностях для сотрудничества, особенностях работы в странах БРИКС, мерах поддержки, действующих для иностранных инвесторов. Это позволит сделать рынки стран БРИКС более понятными, а значит и более привлекательными для стран нашей пятерки. Большим подспорьем на этом направлении должен стать подготовленный Деловым советом справочник Invest in BRICS", - сказал он.

Увеличению внешнеторговых операций между странами - членами БРИКС, по его мнению, будут способствовать регулярные деловые контакты на региональном уровне, а также "более активное вовлечение во внешнеэкономическую деятельность малого и среднего предпринимательства". "Мы, на наш взгляд, должны более активно использовать действующие под "зонтиком" БРИКС электронные платформы и площадки, которые являются эффективным инструментом деловых коммуникаций", - сказал Катырин.

Обращаясь к участникам Делового совета, президент ТПП РФ обратил внимание на то, что в России уже действует несколько площадок, ориентированных на взаимодействие со странами БРИКС, в числе которых он назвал отдельную сессию в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, ежегодный IT форум в Ханты-Мансийске и форум малого и среднего бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС в Уфе, который в этом году состоится 28-29 сентября. "Наши предприниматели должны знать о существовании таких площадок в странах БРИКС и максимально использовать их для поиска партнеров по бизнесу, продвижения своих товаров и услуг", - считает Катырин.

"Сегодня как никогда необходима консолидация Делового совета по поиску новых решений и движущих сил в интересах инклюзивного и сбалансированного развития экономик стран БРИКС", - резюмировал он.

Заседание Делового совета

В открывшемся в пятницу заседании Делового совета БРИКС принимают участие около 300 представителей бизнес-сообщества из стран-членов объединения. По его итогам национальными частями Делового совета будет подготовлен и утвержден доклад, который представят лидерам стран БРИКС на начинающем свою работу в воскресенье саммите объединения в китайском городе Сямэнь. Как сообщили журналистам китайские организаторы мероприятия, участниками совета на заседании уже одобрено предложение о создании рабочей группы по авиации.