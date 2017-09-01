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Президент Республики Корея поучаствует в Восточном экономическом форуме 6-7 сентября

Экономика и бизнес
1 сентября, 8:39 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 1, сентября. /ТАСС

Мун Чжэ Ин также проведет переговоры с Владимиром Путиным

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СЕУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Корея Мун Чжэ Ин примет участие 6-7 сентября в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, где он рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Пак Су Хён.

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"Президент Мун отправится в среду во Владивосток, где проведет переговоры с Путиным по широкому спектру вопросов, включая осуществленные недавно КНДР ракетные пуски", - цитирует слова Пак Су Хёна агентство Yonhap. Это будет уже вторая встреча лидеров двух стран с момента прихода Мун Чжэ Ина к власти в мае.

"График у южнокорейского президента будет крайне насыщенным. Это двусторонние и расширенные переговоры с российским лидером, совместная пресс-конференция и церемония подписания важных соглашений между двумя странами", - говорится в сообщении.

На полях ВЭФ южнокорейский лидер также проведет переговоры с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. Стороны обсудят вопросы развития двусторонних отношений и выработают совместный подход к урегулированию кризиса на Корейском полуострове.

Запланирована и встреча Мун Чжэ Ина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, однако ее детали еще не согласованы, отмечает Yonhap.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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