Развитию моногородов Свободный и Комсомольск-на-Амуре посвятят отдельную сессию ВЭФ

ТАСС, 1 сентября. Развитие городов Свободный и Комсомольск-на-Амуре станет одной из тем Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет с 6 по 7 сентября во Владивостоке. Этому вопросу будет посвящена отдельная сессия, участники которой подведут первые итоги комплексного развития этих городов.

Накануне форума ТАСС узнал у экспертов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), как они оценивают долгосрочные планы развития Свободного и Комсомольска-на-Амуре, и как эти процессы отразятся на жизни всего региона.

Импульс для Дальнего Востока

Комплексное развитие Свободного и Комсомольска является логичным шагом к улучшению социально-экономической ситуации на Дальнем Востоке, считает ведущий специалист Экспертно-аналитического центра ДВФУ Евгений Баранов.

"Принятие планов долгосрочного развития этих городов способно при успешной реализации значительно повысить как экономический потенциал, так и качество жизни в регионе. Однако в силу недавнего законодательного оформления этих решений еще рано судить о конкретных результатах", - подчеркнул он.

По оценке эксперта, за два неполных года, прошедших с принятия плана развития Комсомольска-на-Амуре, в городе создали центр сертификации и испытаний, произошли улучшения в культурной среде, была актуализирована схема теплоснабжения, работает программа мобильности трудовых ресурсов.

"Но куда более важным выступает второй раздел плана, который предполагает запуск 27 проектов, направленных на улучшение городской инфраструктуры. Начало работ по 22 из 27 объектов приходится на 2017 год, и поэтому куда более показательным в плане эффективности реализации всего плана следует считать конец 2017 года и первую половину 2018-го", - отметил он.

Баранов заключил, что если планы развития городской среды, подобные принятым для Комсомольска-на-Амуре и Свободного, будут реализованы и в других населенных пунктах Дальнего Востока со статусом территорий опережающего развития, то их привлекательность возрастет. А это, в свою очередь, уменьшит отток населения.

Побороть депрессивность

Комсомольск-на-Амуре и Свободный - важнейшие города Дальнего Востока. Комсомольск является крупнейшим промышленным центром региона и вторым по населению в Хабаровском крае. В городе расположены авиастроительные мощности компании "Сухой" (КнААЗ) и "Гражданские самолеты Сухого". Свободный - крупный транспортный узел и третий по числу жителей город Приамурья.

При этом в постсоветский период оба города столкнулись с множеством проблем, которые, в частности, привели к оттоку населения и низкому качеству жизни. В июле 2016 года глава Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке Валентин Тимаков назвал Свободный в числе наиболее сложных и депрессивных городов региона.

Исправить ситуацию должно создание территорий опережающего развития (ТОРов). В Комсомольске-на-Амуре ТОР состоит из четырех специализированных площадок и агрокластера. Объем заявленных инвестиций в эту территорию к 2020 году - более 27 млрд рублей.

ТОР "Свободный" в соседней Амурской области образована в июне этого года. Здесь планируется построить крупнейший в России газоперерабатывающий завод (ГПЗ), а в дальнейшем - газохимический комплекс. Кроме того, в состав ГПЗ войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн кубометров в год.

Региональные власти уверены: создание в моногородах новых предприятий улучшит их инфраструктуру, повысит качество жизни и выведет их из числа депрессивных. Кроме того, появление высокотехнологичных предприятий приведет притоку новых жителей - квалифицированных кадров, а также отразится на сфере услуг - появятся гостиницы, кафе, рестораны, развлекательные центры, парикмахерские.

Это, в свою очередь, даст импульс развитию малого и среднего бизнеса.

Чтобы повысить инвестиционную привлекательность городов, правительство РФ в 2016 и 2017 годах приняло комплексные планы их развития, которые сводят воедино возможности федеральных, региональных властей и муниципалитета. Первый план приняли для Комсомольска, второй - в июне этого года - для Свободного.

Их итогом должно стать создание комфортной среды проживания, повышение качества жизни, дальнейшее развитие промышленного потенциала, социальной сферы и инфраструктуры.

Развитие с учетом особенностей

Развитие городов, уверен эксперт, должно проходить с учетом их проблем и особенностей.

"Долгосрочные планы, наподобие реализуемого в Комсомольске, должны иметь более локально ориентированный характер и быть нацеленными на решение структурных (таких как депопуляция) проблем отсталости того или иного города, нежели на насаждение слабо различающихся моделей развития", - сказал Баранов.

Ученый отметил, что Стратегия социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре до 2032 года еще в период ее разработки стала "объектом критики как общественности, так и экспертного сообщества".

"Неоднократно подчеркивалось, что стратегия носит клишированный и поверхностный характер, а ее положения не являются уникальными для специфики именно Комсомольска-на-Амуре. Стратегия не несет внятного механизма развития промышленного потенциала города в условиях имеющихся структурных проблем", - сказал он.

Баранов уточнил, что характерными для Комсомольска-на- Амуре проблемами являются высокая затратность при низкой конкурентоспособности производства, ограниченность местного рынка, колоссальный отток населения и низкий уровень жизни.

"Без решения, в первую очередь, системных проблем, долгосрочное развитие весьма маловероятно, однако в силу только недавнего начала реализации данного подхода, делать однозначные прогнозы рано", - заключил эксперт.

Инженеры и "синие воротнички"

Одной из конкретных мер, способствующих развитию городов на Дальнем Востоке, замдиректора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест считает коррекцию миграционной политики в регионе.

"В частности, необходимо использовать меры, схожие с программой переселения соотечественников, в отношении специалистов, [особенно] инженеров и высококвалифицированных управленцев - "синих воротничков", - считает он.

Подобные меры, по мнению эксперта, нужно распространить не только на жителей постсоветского пространства, но и на выходцев из стран Азиатско-Тихоокеанского региона - представителей Вьетнама, Индии, Филиппин.

"Полагаю, что в таком случае не стоит опасаться "засилия" экспатов на Дальнем Востоке, так как вряд ли найдется множество условных архитекторов-вьетнамцев или конструкторов-индийцев, которые массово переселятся в ДФО, но их участие в развитии региона несет не только потенциал для решения текущих проблем, но и для будущего развития", - уверен Шелест.

О форуме

Восточный экономический форум-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На нем было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.