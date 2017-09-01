Источник: банки развития стран БРИКС подписали соглашение о предоставлении кредитов

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Пять банков Межбанковского механизма сотрудничества стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в пятницу пришли к соглашению о предоставлении кредитных линий и о развитии сотрудничества по кредитным рейтингам. Об этом сообщил ТАСС источник в китайской делегации.

"Brazilian Development Bank (BNDES), Внешэкономбанк, Export-Import Bank of India, China Development Bank и Development Bank of South Africa (DBSA) сегодня подписали соглашение о предоставлении кредитных линий в национальных валютах, а также меморандум о сотрудничестве по кредитным рейтингам", - сказал собеседник.

При этом он отказался сообщить дополнительные подробности и отметил, что "решение принято в рамках развития дальнейшего сотрудничества".

Встреча представителей банков прошла в преддверии саммита БРИКС, который пройдет 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь).