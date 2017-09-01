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СМИ: в Венесуэле начат общенациональный диалог о путях диверсификации экономики

Экономика и бизнес
1 сентября, 9:53 UTC+3 ТАСС ТАСС 1, сентября. /ТАСС

Представители деловых кругов смогут предложить концепцию новой экономической модели

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ТАСС, 1 сентября. /ТАСС/. Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы приняла решение провести общенациональный диалог о путях диверсификации экономики страны. Как сообщило в пятницу агентство EFE, делегаты КА единогласно приняли декрет, в соответствии с которым граждане смогут выдвинуть предложения насчет того, как избавить экономику от почти полной зависимости от экспорта нефти.

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Более 500 делегатов приняли "декрет о проведении учредительного национального диалога [для поиска путей повышения] эффективности экономики и ее диверсификации", говорится в сообщении секретариата КА. В нем отмечается, что таким образом "представители деловых кругов и работники разных секторов экономики" смогут выдвинуть предложения по формированию новой экономической модели в стране.

Экономика Венесуэлы "характеризуется почти исключительной зависимостью от эксплуатации [месторождений] и продажи нефти, при этом игнорируется развитие других продуктивных секторов", считают депутаты КА. По их мнению, это и стало причиной серьезных экономических проблем, с которыми сталкивается страна.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, который усугубился с 2014 года, когда обрушились цены на нефть - главный экспортный продукт страны. По данным правительства, переданным в Международный валютный фонд, инфляция в 2016 году составила 254,9%. В последнее время в Венесуэле значительно обострились проблемы в сфере здравоохранения и общественной безопасности, отмечается нехватка продуктов повседневного спроса и медикаментов.

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