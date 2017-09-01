Хакеры за полгода 2,5 тыс. раз безуспешно атаковали "Ростелеком"

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что инфраструктура госоператора и его клиентов за последние полгода подверглась 2,5 тыс. атак со стороны хакеров, однако ни одна из этих попыток не увенчалась успехом для злоумышленников. Об этом он рассказал, выступая перед школьниками на форуме профессиональной навигации "Проектория".

"Только за последние полгода 2,5 тыс. кибератак было совершено на инфраструктуру "Ростелекома" и наших клиентов", - сказал он, отметив, что эти атаки были безуспешными. "На защите стоит центр кибербезопасности "Ростелекома", в котором несколько десятков человек круглосуточно защищают нас", - пояснил глава госоператора.

По словам Осеевского, для того чтобы взломать незащищенную информационную систему профессиональному хакеру требуется 82 секунды.

Глава "Ростелекома" сообщил, что оператор каждый раз проводит тщательное тестирование новых продуктов и поиск уязвимостей в них. "Совсем недавно мы принимали участие в мероприятии Positive Hack Days - форум позитивных хакеров. Для тестирования мы выставили туда новый продукт - "Умный дом" (совокупность датчиков движения, видеонаблюдения, датчиков протечек и многих других). Через 3 часа 19-летний Илья Шапошников нашел уязвимость, которую до него не смог найти никто, включая специалистов нашей компании", - отметил он. Осеевский добавил, что с 1 сентября Илья работает в "Ростелекоме" и будет профессионально заниматься таким анализом.