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Курс доллара на Московской бирже прибавил 4 копейки

Экономика и бизнес
1 сентября, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Евро снизился на 3 копейки

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 58,06 рубля.

Евро снизился на 3 копейки, до отметки 69,01 рубля.

Индекс ММВБ практически не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2021,93 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,2% и составил 1098,08 пункта.

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