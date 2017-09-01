Курс доллара на Московской бирже прибавил 4 копейки

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 58,06 рубля.
Евро снизился на 3 копейки, до отметки 69,01 рубля.
Индекс ММВБ практически не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2021,93 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,2% и составил 1098,08 пункта.