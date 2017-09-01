Силуанов: дефицит бюджета в 2017 году составит около 2% ВВП

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Дефицит бюджета в 2017 году будет около 2% ВВП или чуть больше. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас в этом году еще будет уточнение бюджета осеннее. У нас есть определенные задачи, которые будем решать и которые будут требовать дополнительных затрат. Поэтому дефицит бюджета в этом году будет около двух процентов ВВП, может быть, чуть больше", - сказал он.

По данным Минфина, дефицит бюджета РФ в январе - июле 2017 года сократился в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., до 423,71 млрд руб. или 0,8% ВВП. Дефицит федерального бюджета составил 1,521 трлн руб., или 3,3% ВВП. Расходы бюджета РФ в январе - июле 2017 г. составили 8,79 трлн руб., доходы - 8,37 трлн руб.

В мае Силуанов заявлял, что считает возможным сокращение дефицита бюджета РФ до 2% ВВП в 2017 г. Ранее он также сообщал, что дефицит федерального бюджета сократится с 1,6% ВВП в 2018 г. до 0,9% ВВП в 2019 г. и до 0,8% ВВП в 2020 г.

Силуанов отмечал, что расходы бюджета на 2018 г. учитывают средства на индексацию пенсий и других социальных выплат в будущем году на ожидаемый уровень инфляции в 4%. По словам главы Минфина, при подготовке федерального бюджета на 2018 г. предусматривался резерв в 300 млрд рублей для финансирования дополнительных расходов ведомств.

Как заявил министр сегодня, Минфин рассчитывает, что размер Резервного фонда в 2017 г. превысит 600 млрд рублей. "Как мы и говорили, использование наших резервов будем откладывать до последнего, когда нам действительно потребуются ресурсы. Пока средств достаточно, пока мы накапливаем наши резервы, в этом году планируем накопить более 600 млрд рублей резервов. Наши прогнозы - 623 млрд рублей было, сейчас уточняются, но тем не менее, прогнозы по накоплению резервов сохраняются", - сказал Силуанов.

По его словам, это будет источник для финансирования дефицита бюджета в 2018 году. Начиная с 2019 г. Минфин планирует отказаться от использования Резервного фонда, добавил министр.