"Норникель" построил в Заполярье установку для производства кислорода и азота

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МУРМАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Установка для производства компонентов воздуха стоимостью 1,6 млрд рублей введена в строй на Кольской ГМК (входит в "Норникель"). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.
"В Кольской ГМК введена в эксплуатацию современная воздухоразделительная установка (ВРУ) с компрессорным оборудованием немецкой компании Linde AG. Этот важнейший инвестиционный проект "Норникеля" стоимостью 1,6 млрд рублей позволит Кольской ГМК существенно снизить эксплуатационные затраты при производстве продуктов разделения воздуха, широко применяемых в технологической цепочке выпуска цветных металлов", - уточнили в пресс-службе.
Главное достоинство новой установки - более низкое потребление электроэнергии и оборотной воды. В компании предполагают, что экономический эффект от внедрения новейших технологий может составить до 100 млн рублей в год.
ВРУ предназначена для выработки и снабжения производственных подразделений компании газообразными и жидкими кислородом и азотом. Эти компоненты применяются в Кольской ГМК при производстве продукции в металлургическом и рафинировочном цехах, в отделении карбонильного никеля цеха электролиза никеля, а также в плавильном цехе в поселке Никель, куда жидкий кислород и азот доставляют автотранспортом. Проектная мощность установки покрывает все потребности Кольской ГМК в этих энергоносителях.
Кольская ГМК - ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах "Норникеля" на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.