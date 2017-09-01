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Набиуллина советует банкам, кредитующим бизнес собственников, изменить бизнес-модель

Экономика и бизнес
1 сентября, 11:16 дата обновления: 1 сентября, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Глава Центробанка подчеркнула, что причиной банкротства многих банков является введение ограничения финансирования проектов собственников, которое применяется пока в льготном режиме

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала российским банкам, у которых бизнес- модель построена на кредитовании бизнеса собственников, серьезно задуматься над ее изменением и назвала такую модель основной причиной банкротства кредитных организаций. Такое мнение она высказала в авторской статье, опубликованной в газете "Ведомости".

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"В этом году введено ограничение финансирования проектов собственников, но применяется пока в льготном режиме. Это причина банкротства многих банков. Мы будем ужесточать подходы, и я советую тем, у кого бизнес-модель построена на кредитовании бизнеса собственников, серьезно задуматься над ее изменением", - отметила Набиуллина.

Как сообщалось ранее, весной 2015 года ЦБ РФ сообщил о намерении ввести новый обязательный норматив максимального риска на связанное с банком лицо (Н25). Этот норматив будет рассчитываться как по группе связанных с банком лиц, так и по отдельным связанным с банком лицам (которые не будут объединяться в группу связанных). В группу связанных с кредитной организацией лиц, согласно законодательным нормам, не будут объединяться: юридические лица, деятельность которых контролирует или на которые оказывает значительное влияние кредитная организация; близкие родственники связанных с кредитной организацией лиц.

Норматив планировалось ввести с 1 января 2016 года. Однако по многочисленным просьбам банков, которые опасались, что не смогут выполнить его, введение норматива отложили на 1 января 2017 года.

В то же время председатель Центробанка предупредила о рисках, которые создает большая доля кредитования сделок слияния и поглощения.

"Сейчас большая доля банковского кредитования идет под сделки слияния и поглощения, что создает риски для банков, не создает дополнительный валовой продукт и новые рабочие места, а обслуживает перераспределение собственности", - написала глава ЦБ РФ.

Поэтому Банк России нацелен на введение дифференцированного регулирования, которое препятствует одним направлениям бизнеса и стимулирует другие, следует из статьи.

"Например, пропорциональное регулирование, которое мы начали развивать, стимулирует кредитование малого бизнеса. А дестимулирование необеспеченного потребительского кредитования заставило банки в том числе развивать ипотеку", - отмечает Набиуллина.

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Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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